17:14, Сегодня

"Разумкова начали сбивать" – политэксперт объяснил, лишат ли экс-спикера мандата Валерий Клочок поделился мнением о будущей политической карьере Дмитрия Разумкова

Дмитрий Разумков был уволен с поста председателя Верховной Рады 7 октября. Будет ли бывший спикер объединяться с другой политической силой, а также, будет ли он лишен депутатского мандата, в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

"Он (Разумков –ред.) вынужден не то, что объединяться, он вынужден собирать команду, потому что здесь же, мы понимаем, есть немного осколков из "Голоса" и "Слуги народа". Вопрос в том, насколько они смогут присоединиться к Разумкову формально или неформально, хотя в примере мы имели в предыдущем парламенте и тоже самое", - отметил Клочок.

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Эксперт также отметил, что политическая карьера Дмитрия Разумкова зависит, в том числе и от того, кто будет финансировать его.

"Надо понимать, что Дмитрий Разумков, хоть и действительно популярен нынче медийно, но эта популярность может либо остаться и развиваться, либо угаснуть. И здесь условий два - если финансово-промышленные группе будут способны его поддержать финансово, то, конечно, он будет на плаву, потому что политика без денег - это детский сад, так не бывает. Можно рассказывать про мораль и все такое прочее, а в любой стране мира, независимо о того, где вы находитесь, бюджетирование таких проектов этого требует", - подчеркнул эксперт… Да, конечно, сегодня СМИ заинтересованы в нем, как в ньюзмейкере, и будут бесплатно его крутить, с утра до вечера, и говорить - смотреть Дмитрий Разумков развивает какой-то проект. А дальше насколько хватит? На неделю, на полторы, до появления нового скандала и все. Если такой медийной поддержки не будет, то он понесет серьезные потери", — отметил он.

Валерий Клочко также высказал мнение о том, что Разумкова могут лишить мандата.

"В любом случае Разумкова уже начали сбивать... Здесь другой вопрос - сохранит ли он свой депутатский мандат. Я думаю, что не сохранит", — отметил эксперт.

Напомним, в четверг 7 октября народные депутаты проголосовали "за" отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее нардеп из "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.