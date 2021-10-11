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"Запрещенное интересно слушать" – политолог о петиции Кондратюка Из Моргенштерна сделали гангста-рэпера, а он обычный запуганный юноша, сказал политолог

Петиция, которая касается запрета на въезд в Украину российским артистам, может сыграть злую шутку. Об этом заявил в программе "Сегодня. День" на телеканале "Украина 24" политолог Петр Охотин.

По его словам, действия продюсера Игоря Кондратюка, опубликовавшего текст петиции о запрете въезда, напоминают активность во время строительства политической карьеры.

"Я думаю, что господин Кондратюк делает политическую карьеру, потому что он давал пару интервью "УП", которые, по моему мнению, были очень комплементарные к Петру Алексеевичу Порошенко. Поэтому будем видеть Кондратюка где-то там", — сказал Охотин.

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Политолог также отметил, что сам факт запрета может иметь обратный эффект.

"Что касается запрета, то мне нравится тот запрет, который ограничивает въезд российским артистам из-за их выступления в Крыму. Фактически это заставляет их не признавать Крым, но ситуация с полным запретом может сыграть глупую шутку, потому что с советских времен мы можем провести параллели и понять, что, то, что запрещается - это как "запретный плод сладок", — говорит он.

Политолог также обратил внимание, что запрет российского рэпера Моргенштерна может только привлечь к нему внимание в Украине, а также способствовать его капитализации.

"Поэтому даже в противостоянии между СБУ и Моргенштерном, фактически Моргенштерн достаточно запуганный молодой юноша, талантливый, который ни разу не раскритиковал Путина, который не попадался на наркотиках, не участвовал в перестрелках, при помощи нашей СБУ фактически делает себе виртуальный образ гангста-рэпера. Ну, простите, если ты гангста-рэпер такой, как в 90-х годах, как Тупак Шакур (один из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории - ред.), тебя должны были расстрелять, а так мы только даем пас и увеличиваем его капитализацию, не стоит этого делать", - считает Охотин.

Политолог сообщил, что правоохранители могут применять различные методы запретов, но желаемого эффекта это не принесет.

"Киберполиция может просто "банить", есть много разных вариантов. То есть, можем сделать большой украинский фаервол (firewall – сетевой экран, который обеспечивает сетевую безопасность, контролирует входящий и исходящий интернет-трафик – род.), но это будет давать обратный эффект. Запретное интересно слушать, интересно читать", — отметил политолог.

Как известно, 21 сентября в Украине был опубликован текст петиции о запрете выступления российских артистов. Петиция набрала 25000 голосов и теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Автором петиции выступил украинский продюсер Игорь Кондратюк. В тексте документа он заявил, что артисты из России являются представителями страны-агрессора, в связи с чем пускать на украинскую территорию предлагается лишь тех, кто активно и открыто поддерживает Украину. Невъездными предлагается сделать тех деятелей российской культуры, которые, по его словам, молчанием или другими действиями поддерживают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.