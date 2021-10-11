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Как вакцинироваться в Украине людям из ОРДЛО и Крыма - нардеп дал инструцкию Эксперт перечислил документы, которые надо иметь для вакцинации от COVID-19

Украина не признает российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник V", однако такие прививки могут делать себе украинцы, которые живут на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. О том, как можно получить разрешенную в Украине вакцину жителям ОРДЛО рассказал в программе "Сегодня. День" на телеканале "Украина 24" председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Лучший вариант, чтобы жители ОРДЛО приехали в Украину прививаться для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья", — сообщил глава комитета.

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Он также рассказал, куда следует обратиться, и какие документы должны иметь при себе жители ОРДЛО, если собираются вакцинироваться на подконтрольной территории.

"Все граждане Украины, несмотря на то, на какой территории они живут - они есть граждане Украины... Они должны прибыть на территорию Украины, подконтрольную территорию Украины, и в официальных пунктах прививки пройти вакцинацию. Никаких проблем для того нет. У них должен быть с собой идентификационный код, паспорт и все…Я говорю не к семейному врачу обратиться, а к центрам вакцинации, это очень разные вещи", — отметил Радуцкий.

Глава комитета ВР также сообщил, в каких самых ближайших от линии разграничениях населенных пунктах есть такие центры вакцинации.

"На пунктах пропуска их (центров вакцинации - ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины", — сообщил он.

Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине нет возможности вакцинировать людей вакциной российского производства "Спутник V".

"Эта вакцина запрещена, мы можем вакцинировать только разрешенными в мире вакцинами, а что такое "Спутник V"... я даже не знаю, какой там состав, и как я могу комментировать то, чего не существует?", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он сообщил, что делать, если первая доза вакцины от коронавируса была именно российской, можно ли делать ревакцинацию другой вакциной.

"Я не знаю, как может работать "Спутник V" с другими вакцинами. Но, если прошло два-три месяца, то человек может прививаться снова первой, второй дозой разрешенными в Украине вакцинами", — подчеркнул Радуцкий.

Напомним, в Харькове уже начался монтаж линий для производства инактивированных вакцин против гриппа и ковида. Сейчас на этапе подписания меморандум об инвестициях. До конца года будет точно известно, какие детали производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина, сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Это заявление прокомментировал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Дело в том, что мне ничего не известно об украинской вакцине конкретно следующего года. Я думаю, что все зависит от того, что мы называем украинской вакциной. Более года назад я разговаривал с президентом компании "Лекхим". Он сделал очень доброе дело — договорился с китайцами, с компанией Sinovac, которая выпускает вакцину CoronaVac, которая нам всем известна, о том, чтобы компания "Лекхим" прокредитовала поставки в Украину китайской вакцины CoronaVac, они будут ее фасовать и продавать в Украине, передавать в Украине, если им возместят расходы. Это было очень важным, корректным и правильным, потому что в Украине тогда не было ни одной вакцины. Думаю, что Виктор Ляшко имел в виду именно эту вакцину. То есть это не украинская, а китайская вакцина CoronaVac, которая будет разливаться, фасоваться в одноразовые шприцы и использоваться в Украине", — сказал он.