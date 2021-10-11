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Кондратюк о петиции Зеленскому: "Мне все равно, что обо мне думают в России" Продюсер заявил, что после оккупации Крыма в 2014 году, он в состоянии отличить, где агрессор, а где жертва

Петиция о запрете въезда в Украину представителей российской культуры, которые поддерживают "путинский режим", уже набрала необходимое количество подписантов, для того, чтобы президент Владимир Зеленский мог отреагировать на этот документ. О том, была ли реакция со стороны РФ в отношении самого автора петиции, рассказал в программе "Сегодня. Утро" на телеканале "Украина 24" продюсер Игорь Кондратюк.

На вопрос о том, не "прилетело" ли из России негатива автору петиции, Кондратюк ответил, что ему вообще все равно, что о нем думает российская сторона.

"Нет, за эту инициативу мне ничего не "прилетело", ну, пару комментариев, кажется...С 2014 года (начало оккупации АРК и войны на Донбассе – ред.)… мне кажется, что я могу отличить черное от белого, и кто жертва агрессии...Мне вообще все равно с 2014 года, что там (в РФ - ред.) происходит, вот такая моя история со страной-агрессором", — сказал продюсер.

Кроме того, Кондратюк прокомментировал слова политолога Олега Саакяна, который отметил, что творческие цеха в Украине должны сами определять этические рамки для своих коллективов, когда речь идет о сотрудничестве с Россией.

"Ни один цех не может установить творческие правила, которым будут все подчиняться, тем более, что эти правила что-то ограничивают", — подчеркнул продюсер.

Как известно, 21 сентября в Украине был опубликован текст петиции о запрете выступления российских артистов. Петиция набрала 25000 голосов и теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Автором петиции выступил украинский продюсер Игорь Кондратюк. В тексте документа он заявил, что артисты из России являются представителями страны-агрессора, в связи с чем пускать на украинскую территорию предлагается лишь тех, кто активно и открыто поддерживает Украину. Невъездными предлагается сделать тех деятелей российской культуры, которые, по его словам, молчанием или другими действиями поддерживают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну проводить концерты в Украине. Музыкант включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины и как Валеев (бывшая фамилия рэпера), и как Моргенштерн. В ведомстве сообщили, что лингвистическая экспертиза подтвердила наличие пропаганды в текстах артиста культа насилия и жестокости, а также распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, в этом году в Украину запрещен въезд, в том числе актрисам Ольге Кабо, Марии Мироновой, а также актерам Владимиру Вдовиченкову, Алексею Чадову и Александру Петрову.