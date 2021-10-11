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"Путинские" артисты не должны выступать в Украине - политолог о петиции Кондратюка Российским артистам, которые поддерживают открыто путинский режим, в Украине делать нечего, считает политолог

В Украине могут запретить въезд артистам, которые поддерживают путинский режим и также агрессию в отношении Украины. О том, насколько необходимы такие ограничения свою точку зрения высказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Саакакян.

"Во-первых, проблема существует, во-вторых, она является системной от того, что у нас вообще вопрос российско-украинской войны не нашел своего политического ответа целостно. Война, что такое победа для Украины, что такая оборона для Украины - он (вопрос - ред.) содержательно не наполнено. Поэтому мы функционально сейчас ставим вопрос, что в этом случае делать: торговать - не торговать (с РФ - ред.); артисты нормально или не нормально (проводить концерты в Украине российских артистов - ред.); а поехать к родственникам (а в РФ - ред.) нормально или нормально; а визы надо или не надо. В этой ситуации с формулировкой, что пускать тех, кто поддерживает Украину, и не пускать тех, кто даже молчаливым или иным образом поддерживает российский режим, не противиться ему, не протестует против того, что творится в России - я полностью за",-подчеркнул политолог.

Олег Саакян также отметил, что творческие цеха должны выработать общую линию поведения, и определить для себя "красные линии", за которые переходить нельзя.



"Очень расхожая фраза, что спорт вне политики, культура вне политики, искусство вне политики - ничего подобного. Любой художник, любой спортсмен, любой человек - он либо является гражданином собственной страны, либо не является гражданином. И быть гражданином - это определенный уровень не только прав, возможностей и свобод, это уровень ответственности. И потому, когда человек бессознателен в том, что он участвует в таком кино, в такой постановке - он играет врагу и играет, таким образом, против своего государства, то есть себе изменяет как гражданину - то это проблема. Поэтому в этом случае, мне кажется, что это вопрос стоит перед цехом (актерский цех - ред.), прежде всего, как должно цех реагировать творческий на то, какие они выставляют рамки и красные линии и порог в этой болезненности для себя, и что они считают правильным или неправильным", — сообщил политолог.

Он также отметил, что вопрос работы артистов в других странах, является также вопросом этики и моральных принципов.

"Цех должен определиться с тем, что есть нормально, и это станет нормой для всех. И поэтому такие вещи законом невозможно урегулировать полноценно. Это вопрос этики, которая формируется не в нормативном поле, ее не юристы пишут, ее пишет национальная интеллигенция", — сообщил Саакаян

Как известно, 21 сентября в Украине был опубликован текст петиции о запрете выступления российских артистов. Петиция набрала 25000 голосов и теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Автором петиции выступил украинский продюсер Игорь Кондратюк. В тексте документа он заявил, что артисты из России являются представителями страны-агрессора, в связи с чем пускать на украинскую территорию предлагается лишь тех, кто активно и открыто выражает поддержку Украине. Невъездными предлагается сделать тех деятелей российской культуры, которые, по его словам, молчанием или другими действиями поддерживают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну в Украине проводить концерты. Музыкант включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины и как Валеев (бывшая фамилия рэпера), и как Моргенштерн. В ведомстве сообщили, что лингвистическая экспертиза подтвердила наличие пропаганды в текстах артиста культа насилия и жестокости, а также распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, в этом году в Украину запрещен въезд, в том числе актрисам Ольга Кабо, Марии Мироновой, а также актерам Владимиру Вдовиченкову, Алексею Чадову и Александру Петрову.