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Заморозки в Украине: метеорологи сообщили, где будет холодней всего Октябрь удивил перепадами температуры: в Карпатах синоптики зафиксировали минус 9 градусов по Цельсию

До 9 градусов упала температура в Карпатах. Ухудшение погоды с облаками и туманами фиксируют метеорологи на горе Поп Иван Черногорский - это одна из самых высоких вершин на границе Ивано-Франковской области и Закарпатья. Об этом сообщается в программе "Сегодня. Новости" на телеканале "Украина 24".

В целом сегодня в Украине осадков не ожидается. Днем столбики термометров достигнут показателя +17 градусов тепла. Однако на ночь синоптики прогнозируют заморозки. Ожидается до минус двух градусов.

В Укргидрометцентре сообщили, что 10 октября, в воскресенье, осадков не предвидится. Будет наблюдаться местами облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, в западных областях местами 2-5 градусов мороза, в Крыму 5-8 градусов тепла. Днем на Закарпатье столбики термометров зафиксируют до 18 градусов тепла.

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В Киевской области 10 октября осадки также не предвидятся. Небольшая облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 10-15 градусов тепла.

В Киеве температура составит ночью 1-3 градуса тепла, днем 11-13 градусов.

Ранее ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что из-за изменения климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню, уникальные плодородные черноземы будут потеряны.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", — заявил ученый.