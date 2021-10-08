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Ситуацию на границе Украины и России оценила делегация США: подробности В частности, внедряется модель комплексной охраны и защиты госграницы

5 октября глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко ознакомил представителей Программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) США в Украине с обустройством украинско-российского участка границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, в ходе работы отмечалось, что в условиях угрозы национальной безопасности Украины основой охраны границы для часовых восточного рубежа является проведение активных режимных и контрольных мероприятий с усилением военной составляющей.

«Мы должны обеспечить наблюдение за каждым метром государственной границы с РФ и Белоруссией, т.к. в любой момент можем ожидать здесь переправки диверсионно-разведывательных групп, нелегальных мигрантов и т.п. Конечно, никакие препятствия не спасут Украину от полномасштабного вторжения, однако комплекс стационарных инженерных сооружений и систем видеонаблюдения, которыми в настоящее время оборудован участок границы с РФ, обеспечит нам своевременное выявление такой угрозы, предоставит время подготовиться к отпору и подходу сил ВСУ», - отметил Сергей Дейнеко.

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Также начальник Восточного регионального управления ведомства Валерий Вавринюк рассказал делегатам о состоянии охраны государственной границы и указал на меры, принимаемые для инженерно-технического обустройства.

Среди прочего, в практику внедряется модель комплексной охраны и защиты госграницы, создания интегрированной системы контроля над участками, основанной на «интеллектуальных» технических средствах. В частности, пограничники вместе с инженерными сооружениями оснащают границу камерами видеонаблюдения и средствами фиксации, с помощью которых происходит постоянный мониторинг.

Со своей стороны американские партнеры отметили положительную динамику в развитии пограничной инфраструктуры вдоль украинско-российского участка границы.

Напомним, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко заявил, что Украине невыгодна встреча президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У меня вообще пессимистическое отношение к встрече Зеленский-Путин, повестка дня нам непонятна. На сегодняшний момент Путин находится в достаточно сильной переговорной позиции. Он победил на выборах, он стабилизировал ситуацию в стране — то есть никаких бунтов, ничего подобного нет. С другой стороны, сейчас пиковая цена на газ, и это на самом деле огромный плюс для России. Это огромный рычаг переговоров с Евросоюзом на ближайшее время. Мы все ждем, какой будет цена на газ Россия-Китай, потому что от этого будет отталкиваться цена Россия-Евросоюз", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным в апреле на фоне эскалации напряженности на востоке Украины. Зеленский тогда предложил провести саммит в любой точке Донбасса. Путин ответил, что если Украина хочет добиться стабилизации обстановки в этом регионе, то должна сначала обсудить этот вопрос с руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР". При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.