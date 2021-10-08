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В Украине ребенка парализовало из-за редкой и опасной болезни: подробности Ребенка не вакцинировали от болезни из-за религиозных убеждений

Ребенка в Ровенской области парализовало из-за полиомиелита. Родители не делали прививки сознательно — не позволяла религия. Об этом сообщалось в программе "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24".

Первые симптомы болезни появились 1 сентября — начало отнимать ноги. Ребенка доставили в неврологическое отделение. В столичной лаборатории подтвердили очень опасное заболевание — полиомиелит. Сейчас обе ножки неподвижны.

"У нас обе ножки, одна лучше с парезом, другая хуже. Началось с одной, то она хуже. Там где позже началось заболевание, лучше восстанавливается. У ребенка не один курс реабилитации, восстановительного лечения. Будем делать все, чтобы ходил", — рассказала невролог областной детской больницы Лилия Зорук.

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В деревню, где живет семья с десятью детьми, направили эпидемиологов. Те обнаружили, что больны еще шесть детей.

"Исследуется больной ребенок, ближайший круг контактных. Зафиксировано, что у них обнаружен аналогичный штамм полиовируса 2 типа. Они сейчас чувствуют себя здоровыми", — рассказал главный санитарный врач Ровенской области.

Последний раз полиомиелит в Украине фиксировали 2015 года. Тогда им заразились двое детей из Закарпатья. Из-за болезни их парализовало, однако они смогли выздороветь.

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание. Чаще всего передается через грязные руки, зараженную воду и пищу. Заболеть него могут как дети, так и взрослые. Однако в наибольшей зоне риска дети до 5 лет. Несмотря на то, что полиомиелит - смертельная болезнь, многие украинские родители не спешит вакцинировать от нее своих детей. За первые 8 месяцев этого года от полиомиелита прививали только чуть более полов детей до года. Худшая ситуация в Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

"Когда у нас 1 случай такой формы полиомиелита это говорит о том, что есть около 100 лиц могут выделять этот вирус, то есть на 1 случай такой формы приходится до 100 случаев бессимптомной формы полиомиелита. Это большая беда, и когда это случилось, не дай Бог, но новые случаи могут быть", — пояснил инфекционист Юрий Степановский.

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Не лучше ситуация с вакцинацией от кори. После распространения коронавируса, о кори будто забыли, но с 2017 по 2019 год в Украине бушевала настоящая эпидемия этой болезни. Тогда корью заболело более 115 000 человек. 41 человек умер. Среди жертв было 25 детей. Украина входила в первую пятерку стран в мире по распространенности болезни рядом с Демократической Республикой Конго, Либерией, Мадагаскаром и Сомали.

"Корь опасна своими осложнениями в первую очередь. Это поражение центральной нервной системы — это менингиты, но чаще всего энцефалиты. На тысячу больных встречается один такой случай", — рассказал главный врач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.

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Главных причин вспышки было две — нехватка вакцин и нежелание родителей делать детям прививки. Сейчас вакцин уже достаточно, однако под кабинетами прививок очередей нет до сих пор. По состоянию на 31 августа 2021, по данным главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, первую прививку в 1 год получило 57% детей, а второе в возрасте 6 лет — 62%. Медики объясняют: родители не вакцинируют детей, потому что боятся, что их дети станут после этого инвалидами. Однако забывают, что без прививки есть большая вероятность, что ребенок просто умрет.