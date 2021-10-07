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"Да будет проклят Путин": известный блогер о годовщине громкого убийства Прошло 15 лет, а убийство журналистки так и не раскрыто

Прошло 15 лет, а убийство журналистки Анны Политковской так и не раскрыто.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский блогер Александр Сотник.

"После того, как Анну Политковскую траванули в самолете, Путину почему-то не пришло в голову отправить ее на лечение в немецкую клинику. А 7 октября 2006 года её убили ... Помню ее похороны, помню охватившую меня тогда тоску и безнадёгу. Помню, сколько народу тогда приехало проститься с ней на Троекуровское. Люди были ошарашены, растеряны до состояния детской беспомощности. А еще помню счастливые рожи особистов, снимавших лица тех, кто пришел проститься с убитой. В их искрящихся буркалах читалось торжество: "Вот и настало наше время. Всех вас зафиксируем, всех законопатим, всех к ногтю прижмем!". Да будут прокляты убийцы. Да будет проклят Путин. Именно его именем творятся бесчинства и преступления в офашизевшем Ублюдистане. И вечная память Анне Степановне..." - отметил блогер.

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Напомним, журналистку Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в лифте её дома в центре Москвы. Сотрудники милиции нашли рядом с её телом пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы. Первые сведения указывали на заказное убийство, т.к. было произведено четыре выстрела, включая контрольный выстрел в голову.

Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитной деятельностью, помогала матерям погибших солдат отстаивать свои права в судах, проводила расследования коррупции в Министерстве обороны, командовании Объединённой группировки федеральных войск в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста. Резко и эмоционально критиковала власть в РФ.

Мать, сестра и дети убитой подали заявление в ЕСПЧ против российской власти о нарушении права на жизнь. Суд определил, что властям "не удалось принять надлежащие следственные мероприятия, чтобы найти лицо или лиц, которые заказали убийство", и приговорил выплатить семье Политковской компенсацию морального ущерба.

Отметим, что пост Саши Сотника в Facebook появился 7 октября - в день рождения президента РФ Владимира Путина.