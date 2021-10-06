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"Устроят образцовую порку" —эксперт о скандале с Укрэксимбанком Мецгера показательно накажут — эксперт считает, что власть не будет заминать дело с нападением на журналистов

О том, смогут ли вручить подозрение о препятствовании журналистской деятельности главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, распорядившемуся отобрать технику у съемочной группы "Радио свобода", которая брала у него интервью, рассказал политический эксперт Валерий Дымов в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Дымов сомневается, что Евгению Мецгеру удастся избежать наказания за ситуацию с нападением на журналистов "Радио свобода" сотрудниками Укрэксимбанка. По мнению эксперта, власти выгодно устроить "образцовую порку".

"Если захотят — вручат (подозрение – ред.). Здесь будет "образцова порка"....Вы же видели манеры Мецгера? Он сидел (во время интервью – ред.)так, как человек, который позволяет себе так делать. Он с самого начала уже воспринимал журналистов так, как воспринимает власть, которая его туда посадила. Поэтому вручат, чтобы отвлечь внимание, и сделать "образцовую порку". Чтобы показать населению, что прав журналистов власть четко придерживается", — сообщил эксперт.

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Напомним, съемочная группа программы «Схемы» заявила о нападении во время интервью с главой Укрэксимбанка. По информации журналистов, председателю правления этого финучреждения Евгению Мецгеру не понравился один из вопросов, после чего охрана применила силу к оператору, отобрала технику и флешку с записанным видео. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено, сообщили журналисты. Позднее видео было восстановлено и обнародовано журналистами.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном заседании 6 октября принял решение отстранить председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера от исполнения полномочий на время проведения внутреннего расследования. Мецгер извинился перед сотрудниками издания «Схемы» за свое поведение.

Также нападение на журналистов "Схем" сотрудниками "Укрэксимбанка" прокомментировал политолог Петр Охотин. По его мнению, инцидент с участием банка бросил тень на президента Украины.

"Однозначно, никак нельзя оправдывать действия действующего правления Укрэксимбанка. Это позор. Это тень на репутацию президента и вообще государственных органов. Я думаю, что должен быть хороший кейс наказания, чтобы другие чиновники понимали, что государство их поставила на какие-то посты не для того, чтобы они держались за крылья, на которых они летят и что-то решают, а наоборот. Власть уважают за то, что она каким-то образом коммуницирует с народом. А тут непонятное, неадекватное, хамское поведение", — отметил Охотин.