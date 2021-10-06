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"Нет оправдания": политолог объяснил, как скандал с Укрэксимбанком навредил власти Политолог назвал позором инцидент, в котором сотрудники Укрэксимбанка напали на съемочную группу программы "Схемы"

Нападение на журналистов "Схем" сотрудниками "Укрэксимбанка" прокомментировал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Петр Охотин. По его мнению, инцидент с участием банка бросил тень на президента Украины.

"Однозначно, никак нельзя оправдывать действия действующего правления Укрэксимбанка. Это позор. Это тень на репутацию президента и вообще государственных органов. Я думаю, что должен быть хороший кейс наказания, чтобы другие чиновники понимали, что государство их поставила на какие-то посты не для того, чтобы они держались за крылья, на которых они летят и что-то решают, а наоборот. Власть уважают за то, что она каким-то образом коммуницирует с народом. А тут непонятное, неадекватное, хамское поведение", — отметил Охотин.

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Политолог также считает, что сотрудники "Укрэксимбанка" проявили непрофессионализм, оправданий которому быть не может.

"Все, те, кто из Укрэксимбанка, они прекрасны в своей некомпетентности. Этому нет никакого оправдания", — подчеркнул эксперт.

Напомним, съемочная группа программы "Схемы" заявила о нападении, в то время, когда проводила интервью с главой Укрэксимбанка. По информации журналистов, председателю правления этого финучреждения Евгению Мецгеру не понравился один из вопросов, после чего охрана применила силу к оператору, отобрала технику и флешку с записанным видео. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено, сообщили журналисты. Позднее видео было восстановлено и обнародовано журналистами.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном заседании 6 октября принял решение отстранить председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера от исполнения полномочий на время проведения внутреннего расследования. Мецгер извинился перед сотрудниками издания "Схемы" за свое поведение.

Политтехнолог Андрей Золотарев сообщил, что глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер ожидал от журналистов комплементарных вопросов, а пошли вопросы, к которым он оказался не готов.

"Тут стоит вопрос профессиональной пригодности патронатной службы – тех, кто занимается вопросами коммуникации. Наверняка есть ответственные за информационное сопровождение банка, который является одним из топов. Наверное, вопрос к нему. Ну а Мецгер ожидал, что будут какие-то комплементарные вопросы, теплая ванна. А, выражаясь журналистским языком, сразу пошел "жесткач", то есть вопросы, к которым Мецгер элементарно не был готов", — отметил эксперт.