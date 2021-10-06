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Прививка от гриппа: иммунолог сказал, кому нужно вакцинироваться Также Донской обратил внимание на проблему сердечно-сосудистых заболеваний

Прививку от гриппа есть смысл делать людям, у которых ожидается неблагоприятное и тяжелое течение заболевания.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" иммунолог Борис Донской.

"Это люди с определенным набором заболеваний, а также беременные и пожилые люди. Этим людям действительно стоит (сделать прививку - прим. ред.). Другим людям также стоит, но уровень - кому и насколько необходимо - тоже разный. Всем людям, кто не хочет переболеть гриппом (а такая вероятность, что он придет, высокая), следует сделать прививку от гриппа ", - рассказал он.

По его словам, можно делать две прививки - от ковида и гриппа. Так, в один день, в одно плечо не стоит это делать, но эти прививки друг на друга никак не будут влиять.

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Также Донской обратил внимание на проблему сердечно-сосудистых заболеваний:

"Некая прививка от летальности сердечно-сосудистых заболеваний - это регулярно ходить к кардиологу. Если у вас есть жалобы, если у вас есть давление, то определенные рекомендации, которые вам может предоставить кардиолог - это некая "прививка от смерти". У нас очень много людей, которые игнорируют симптомы - особенно мужчины среднего и старшего возраста. Это почему-то считается проявлением некой "мужественности": у меня давление высокое, но к врачу не пойду".

Напомним, в Виннице стартовала муниципальная вакцинальная программа "Стоп грипп" -2021, в рамках которой горожане могут вакцинироваться за полцены.

"5 тысяч доз южнокорейской вакцины GC FLU от сезонного гриппа уже поступили в центры первичной медико-санитарной помощи Винницы. За прошлую неделю от сезонного гриппа этой вакциной иммунизировали 460 винничан. Благодаря программе "Стоп грипп" горожане могут сделать прививку за полцены", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, кроме уже полученных 5 тыс. доз препарата, еще 2 тысячи доз вакцины GC FLU поступит в город в ближайшее время. Она содержит четыре компонента против штаммов вируса гриппа А и В и соответствует рекомендациям ВОЗ для сезона 2021-2022 годов.