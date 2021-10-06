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Скандал со "Схемами" и Укрэксимбанком: в полиции рассказали о расследовании В Киевской полиции сообщили о ходе расследования дела о нападении на журналистов

Киевская полиция открыла сразу два уголовных дела по факту препятствования работе журналистов программы "Схемы". Об этом сказала в эфире программы "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" спикер полиции Юлия Гирдвилис.

По ее словам, уголовные производства начаты по части 1 статьи 171 )препятствование журналистской деятельности)Уголовного кодекса Украины, и части 3 статьи 173, поскольку есть признаки преступления, которое совершило служебное лицо. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или к 3 годам лишения прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Сегодня полиция привлекла с интернет ресурсов видео к материалам уголовного производства. Впоследствии мы ожидаем получения оригиналов этих записей. Сейчас следственные действия продолжаются", - рассказала Гирдвилис.

Напомним, что 4 октября журналисты "Радио Свободы" из программы "Схемы" сделали заявление о том, что на них напали во время записи интервью с председателем "Укрэксимбанка". Инцидент случился в здании финучреждения.

Инициатором конфликта, по словам журналистов, был сам председатель банка Евгений Мецгер.Ему не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты.

Журналисту удалось записать происходящее на аудио, а позже на место происшествия прибыли остальные члены редакции, которые вызвали полицию и написали заявление.