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Сразу пошел "жесткач": эксперт про видео с Мецгером и журналистами "В любой цивилизованной стране за такое обращение с журналистами немедленно следует красная карточка", - заявил Золотарев

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер ожидал от журналистов комплементарных вопросов, а пошли вопросы, к которым он оказался не готов.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил политтехнолог Андрей Золотарев.

«Тут стоит вопрос профессиональной пригодности патронатной службы – тех, кто занимается вопросами коммуникации. Наверняка есть ответственные за информационное сопровождение банка, который является одним из топов. Наверное, вопрос к нему. Ну а Мецгер ожидал, что будут какие-то комплементарные вопросы, теплая ванна. А, выражаясь журналистским языком, сразу пошел «жесткач», то есть вопросы, к которым Мецгер элементарно не был готов», - отметил эксперт.

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«Конечно, то, что он извинился сейчас, хорошо, но после того как стал ясен масштаб скандала. В любой цивилизованной стране за такое обращение с журналистами немедленно следует красная карточка. Поэтому, я думаю, отстранение его от обязанностей станет не временным – будет другой глава Укрэксимбанка», - добавил Золотарев.

Съемочная группа программы «Схемы» заявила о нападении во время интервью с главой Укрэксимбанка. По информации журналистов, председателю правления этого финучреждения Евгению Мецгеру не понравился один из вопросов, после чего охрана применила силу к оператору, отобрала технику и флешку с записанным видео. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено, сообщили журналисты. Позднее видео было восстановлено и обнародовано журналистами.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном заседании 6 октября принял решение отстранить председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера от исполнения полномочий на время проведения внутреннего расследования. Мецгер извинился перед сотрудниками издания «Схемы» за свое поведение.