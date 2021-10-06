Сразу пошел "жесткач": эксперт про видео с Мецгером и журналистами

"В любой цивилизованной стране за такое обращение с журналистами немедленно следует красная карточка", - заявил Золотарев

Сразу пошел "жесткач": эксперт про видео с Мецгером и журналистами

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер ожидал от журналистов комплементарных вопросов, а пошли вопросы, к которым он оказался не готов.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил политтехнолог Андрей Золотарев.

«Тут стоит вопрос профессиональной пригодности патронатной службы – тех, кто занимается вопросами коммуникации. Наверняка есть ответственные за информационное сопровождение банка, который является одним из топов. Наверное, вопрос к нему. Ну а Мецгер ожидал, что будут какие-то комплементарные вопросы, теплая ванна. А, выражаясь журналистским языком, сразу пошел «жесткач», то есть вопросы, к которым Мецгер элементарно не был готов», - отметил эксперт.

Читайте также: Венедиктова о покушении на Шефира: мы столкнулись с профессионалами

«Конечно, то, что он извинился сейчас, хорошо, но после того как стал ясен масштаб скандала. В любой цивилизованной стране за такое обращение с журналистами немедленно следует красная карточка. Поэтому, я думаю, отстранение его от обязанностей станет не временным – будет другой глава Укрэксимбанка», - добавил Золотарев.

Съемочная группа программы «Схемы» заявила о нападении во время интервью с главой Укрэксимбанка. По информации журналистов, председателю правления этого финучреждения Евгению Мецгеру не понравился один из вопросов, после чего охрана применила силу к оператору, отобрала технику и флешку с записанным видео. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено, сообщили журналисты. Позднее видео было восстановлено и обнародовано журналистами.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном заседании 6 октября принял решение отстранить председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера от исполнения полномочий на время проведения внутреннего расследования. Мецгер извинился перед сотрудниками издания «Схемы» за свое поведение.

Источник Украина 24 Теги Евгений Мецгер