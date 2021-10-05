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Во Львовской области "ковидный" антирекорд: подробности от медиков Медики говорят о необычно стремительном течении болезни

Ковидный рекорд зафиксировали на Львовщине. Только за последние сутки - 600 подтвержденных случаев, говорится в программе "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".

Медики говорят о необычно стремительном течении болезни - к потере вкуса и обоняния добавились кишечные расстройства и температура под 40 градусов. Медики говорят, что количество вызовов "скорой" увеличилось вдвое. За день принимают 4000 звонков.

"Если 2 недели назад у нас было в сутки 70-80 госпитализаций по COVID-19, то за сегодняшние сутки мы сделали 180 госпитализаций по COVID-19. Больше всего жалуются на высокую температуру, которая не сбивается никакими препаратами, а также на духоту. У нас бригада может утром выехать и заехать вечером, т.е. очень участились вызовы", - сообщила руководитель оперативного диспетчерского отдела Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Соломия Кухарук.

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Всего в медучреждениях области более 2000 больных - 130 в реанимации, 500 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. В одной из больниц рекорд за весь период COVID-19 - 80 случаев в сутки и все зависят от кислорода. Из них только 1 человек вакцинирован. Также говорят, что если такие темпы будут и дальше, то введут "красную" зону и жесткие ограничения.

В Киеве ситуация также ухудшается. По словам мэра Киева Виталия Кличко, ситуация крайне сложная, потому что распространение вируса и угроза заболевания гораздо выше, чем в других регионах. В то же время в больницах находятся 1200 человек - это люди, которые попадают в больницу в тяжелом состоянии и все находятся под кислородом. Почти 100% - это люди, которые не имели прививки от COVID-19.

По его словам, накануне возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений", - сообщил Кличко.

Также он отметил, что такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.