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Двое школьников под колесами грузовика в Харькове: подробности страшной аварии Если вину водителя в ДТП докажут, он может попасть за решетку на 8 лет

Один из подростков, которого сбил грузовик в Харькове, накануне умер. Врачи говорят, что 13-летнего парня привезли в больницу уже в состоянии клинической смерти, поэтому все усилия были напрасными, отмечается в программе "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".

За жизнь второго 12-летнего школьника борются. Он в реанимации, медики диагностировали ушиб мозга и скелетную травму.

Страшная авария произошла на окраине Харькова вчера вечером. Как рассказывают в полиции, ребята бежали нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель грузовика поздно заметил их и не успел затормозить. Известно, что ему 33 года, за рулем был трезвым. Если вину водителя в ДТП докажут, он может попасть за решетку на 8 лет. Сейчас следователи решают, задерживать ли его.

Напомним, ДТП с украинцами произошло на днях вблизи польского г. Лодзь. Легковое авто на скорости влетело в столб. В момент ДТП в салоне находились четверо граждан Украины, которые проживали во Вроцлаве. По предварительным данным, водитель потерял контроль над машиной.

В ДТП погибли две девушки и мужчина. Жертвам аварии было от 23-х до 25 лет. Также отмечается, что двое из погибших были супругами. Известно, что еще одну 25-летнюю украинку медики госпитализировали в больницу.