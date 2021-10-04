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Убийство полицейского в Чернигове: суд принял решение по одному из подростков Двое полицейских подверглись жестокому нападению группой подростков на территории супермаркета

В Чернигове компания, в которой находились трое подростков, напала на двух полицейских прямо на территории местного супермаркета. Правоохранители на момент происшествия находились в отпуске и были в гражданской одежде. После нападения парней один из правоохранителей скончался от травм, другой в тяжелом состоянии был госпитализирован медиками. Подробнее о происшествии шла речь в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Сообщается, что самому младшему из напавших на полицейских было 16 лет, а самому старшему -18 лет. В сети также появилось видео с камер наблюдения, которые установлены в супермаркете. На кадрах видно, что подростки избивали мужчин ногами и снимали все это на камеру смартфона.

Погибшему правоохранителю Артуру Ерохину было 30 лет. У него осталась жена и двое детей, говорится в сюжете.

В пресс-службе Нацполиции Черниговской области сообщили, что нападение на полицейских произошло в субботу, 2 октября, около часа ночи на улице Независимости в Чернигове.

В полиции также сообщили, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

По факту нападения на полицейских были проведены ряд неотложных следственных действий, в результате которых были доставлены в райотдел полиции трое парней возрастом от 16 до 17 лет и один 18-летний молодой мужчина.

Кроме того, стало известно, что сегодня, 4 октября, Деснянский районный суд. Чернигов выбрал 17-летнему подростку, подозреваемому в убийстве полицейского, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе был жестоко убит мужчина на глазах у детей. В полицию позвонила дочь жертвы злоумышленника, который пришел в дом к мужчине и затеял ссору.

"Помогите, моего папу зарезал знакомый!", — такое сообщение получила полиция в Мариуполе. Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то обнаружили на кухне тело мужчины с семью ножевыми ранениями.