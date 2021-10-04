В Мариуполе мужчина убил супруга бывшей жены и похитил ребенка: подробности

В Мариуполе правоохранители ввели спецоперацию "Гром" по освобождению ребенка, захваченного подозреваемым в убийстве 

В Мариуполе мужчина убил супруга бывшей жены и похитил ребенка: подробности

В Мариуполе был жестоко убит мужчина на глазах у детей. В полицию позвонила дочь жертвы злоумышленника, который пришел в дом к мужчине и затеял ссору. Об этом говорится в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

"Помогите, моего папу зарезал знакомый!", — такое сообщение получила полиция в Мариуполе. Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то обнаружили на кухне тело мужчины с семью ножевыми ранениями.

Полицейские выяснили, что в квартиру, где произошла трагедия, пришел бывший супруг жены пострадавшего. Он начал скандалить, а затем несколько раз ударил ножом хозяина квартиры. После этого он схватил младшую из двух девочек т выбежал из квартиры. Сейчас злоумышленник задержан полицией.

Подробности о задержании рассказал временно исполняющий обязанности  начальника ГУНП в Донецкой области Артем Кисько:

"Была введена специальная полицейская операция "Гром". Во время переговоров нами был привлечен знакомый, которому удалось убедить (злоумышленника –ред.) отпустить девочку. Когда она вышла из подъезда, правоохранители задержали подозреваемого".

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От пресс-службы полиции Донецкой области также стало известно, что убийство произошло 1 октября, около 19:40. Также сообщается, что пострадавшему было 45 лет. Девочкам, которые стали свидетелями жуткой расправы над мужчиной, было 9 и 12 лет. 

По информации полицейских, вся операция по освобождению ребенка  заняла 25 минут. Задержанным оказался ранее судимый 48-летний житель Мариуполя. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) и части 1 статьи 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее сообщалось, что отец, которого подозревали в убийстве собственного четырехлетнего сына, умер. Его везли в суд, и уже по приезде оказалось, что 50-летний мужчина мертв. Причину смерти правоохранители пока не называют.

По неофициальной информации, с детоубийцей могли поквитаться другие задержанные, которые тоже были в автозаке. По предварительным данным, у погибшего сломанное ребро, которое смертельно повредило легкие.

Также сообщалось, что в Днепре психически больной человек девять дней держал в заложниках родную мать. Он заблокировал вход в частный дом и не выпускал ее на улицу. Чтобы выжить, женщина питалась объедками. Тревогу забила сестра пленницы, поскольку та не выходила на связь. Освобождать ее пришлось сотрудникам полиции.

Источник Украина 24 Теги полиция дети убийство Мариуполь заложники