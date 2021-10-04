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В Мариуполе мужчина убил супруга бывшей жены и похитил ребенка: подробности В Мариуполе правоохранители ввели спецоперацию "Гром" по освобождению ребенка, захваченного подозреваемым в убийстве

В Мариуполе был жестоко убит мужчина на глазах у детей. В полицию позвонила дочь жертвы злоумышленника, который пришел в дом к мужчине и затеял ссору. Об этом говорится в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

"Помогите, моего папу зарезал знакомый!", — такое сообщение получила полиция в Мариуполе. Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то обнаружили на кухне тело мужчины с семью ножевыми ранениями.

Полицейские выяснили, что в квартиру, где произошла трагедия, пришел бывший супруг жены пострадавшего. Он начал скандалить, а затем несколько раз ударил ножом хозяина квартиры. После этого он схватил младшую из двух девочек т выбежал из квартиры. Сейчас злоумышленник задержан полицией.

Подробности о задержании рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Донецкой области Артем Кисько:

"Была введена специальная полицейская операция "Гром". Во время переговоров нами был привлечен знакомый, которому удалось убедить (злоумышленника –ред.) отпустить девочку. Когда она вышла из подъезда, правоохранители задержали подозреваемого".

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От пресс-службы полиции Донецкой области также стало известно, что убийство произошло 1 октября, около 19:40. Также сообщается, что пострадавшему было 45 лет. Девочкам, которые стали свидетелями жуткой расправы над мужчиной, было 9 и 12 лет.

По информации полицейских, вся операция по освобождению ребенка заняла 25 минут. Задержанным оказался ранее судимый 48-летний житель Мариуполя. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) и части 1 статьи 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что отец, которого подозревали в убийстве собственного четырехлетнего сына, умер. Его везли в суд, и уже по приезде оказалось, что 50-летний мужчина мертв. Причину смерти правоохранители пока не называют.

По неофициальной информации, с детоубийцей могли поквитаться другие задержанные, которые тоже были в автозаке. По предварительным данным, у погибшего сломанное ребро, которое смертельно повредило легкие.

Также сообщалось, что в Днепре психически больной человек девять дней держал в заложниках родную мать. Он заблокировал вход в частный дом и не выпускал ее на улицу. Чтобы выжить, женщина питалась объедками. Тревогу забила сестра пленницы, поскольку та не выходила на связь. Освобождать ее пришлось сотрудникам полиции.