Проект "Украина сегодня" обновляет формат
Ведущие будут подводить итоги и рассказывать, что происходило в стране и мире в течение дня
Канал «Украина 24» в новом сезоне обновляет формат программы «Украина Сегодня». Теперь Виолетта Логунова, Анна Степанец, Владимир Полуев поочередно будут вести информационный проект, который будет выходить со вторника по четверг в 18:10.
Резонансные новости, истории со всего мира и все, о чем должен знать каждый украинец — в программе «Украина сегодня».
Ведущие подводят итоги и рассказывают, что происходило в стране и мире в течение дня.
«Мы приняли решение изменить формат и добавить еще больше эксклюзива, острых тем, интересных сюжетов и оперативных новостей. Уверен, что так мы станем еще ближе к аудитории», — главный редактор «Новостные Группы Украина» Юрий Сугак.
5 октября ведущей первого выпуска обновленного формата «Украина сегодня» станет Анна Степанец. В понедельник проведет эфир Виолетта Логунова, в среду — Владимир Полуев.
«Да, проект «Украина сегодня» изменится, но останется главное — оперативные новости. Вместе с коллегами, Анной и Владимиром, мы будем тщательно отбирать самые главные события дня, чтобы зрители не чувствовали информационного дефицита», — рассказала Виолетта Логунова.