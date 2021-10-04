12:15, Сегодня

Проект "Украина сегодня" обновляет формат Ведущие будут подводить итоги и рассказывать, что происходило в стране и мире в течение дня

Канал «Украина 24» в новом сезоне обновляет формат программы «Украина Сегодня». Теперь Виолетта Логунова, Анна Степанец, Владимир Полуев поочередно будут вести информационный проект, который будет выходить со вторника по четверг в 18:10.

Резонансные новости, истории со всего мира и все, о чем должен знать каждый украинец — в программе «Украина сегодня».

Ведущие подводят итоги и рассказывают, что происходило в стране и мире в течение дня.

«Мы приняли решение изменить формат и добавить еще больше эксклюзива, острых тем, интересных сюжетов и оперативных новостей. Уверен, что так мы станем еще ближе к аудитории», — главный редактор «Новостные Группы Украина» Юрий Сугак.

5 октября ведущей первого выпуска обновленного формата «Украина сегодня» станет Анна Степанец. В понедельник проведет эфир Виолетта Логунова, в среду — Владимир Полуев.