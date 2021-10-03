17:05, Сегодня

Температура до -5 градусов: где приморозит в Украине Синоптики рассказали о надвигающихся заморозках

Заморозки на поверхности почвы, а местами даже в воздухе ожидают в ближайшие дни в большинстве регионов Украины. Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

По данным синоптиков, ночь на понедельник температура воздуха может местами снизиться до -5 градусов. Похолодание обойдет только запад и юг страны. Уже 5 и 6 октября приморозит на поверхности почвы в северных, восточных и большинстве западных областей.

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Ранее ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что из-за изменения климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню, уникальные плодородные черноземы будут потеряны.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", — заявил ученый.