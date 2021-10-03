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Фруктов и овощей недостаточно: советы нутрициолога Эксперт по питанию рассказала, почему нужно покупать витамины

В овощах и фруктов недостаточно витаминов, не обходимых для организма — об этом рассказала в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" нутрициолог Оксана Соколова.

"Когда эксперт говорит, что человеку не нужны витамины, он знает, сколько этот человек употребляет фруктов, овощей, зелени, микрогрина (микрозелень – ред.)? Он ничего не знает. А зачастую люди едят абсолютно пустую еду, которая не содержит вообще витаминов. Потому что витамины находятся только в том, что выросло на дереве или собрано с грядки. Но когда мы хотим есть много фруктов, овощей и зелени и не пить витамины, нам нужно съесть очень большое количество этого всего. Мы просто не можем столько съесть. Потому что в одном яблоке содержится 8% витамина С. Когда нам нужен один грамм витамина С, особенно в сложное осеннее время, когда вирусы приходят, невозможно просто овощами набрать даже 1 грамм витамина С. Перец содержит всего 120 миллиграммов витамина С. И то, а когда этот перец был сорван, собран, осталось ли в нем что-то, когда его привезли откуда-то, или же он просто лежал на прилавке у бабушки неделю, и все витамины и минералы из него выходили?" — сказала она.

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По словам эксперта, недостаток необходимо покрывать витаминами из аптеки.

"Поэтому, конечно же, мы можем сказать о норме фруктов и овощей в день. Например, тех же перцев или других овощей должна быть норма – 600 граммов в день. То есть мы должны разделить на три приема пищи, и получить, что мы набрали 600 граммов. Если бабушка пошла и сорвала перец и сейчас его съела, то в нем будет действительно содержаться 120 миллиграммов витамина С. Если мы его уже получили из магазина, то мы не знаем, сколько там содержится витамина С. Поэтому мы можем сказать, что это было бы хорошо, если бы каждый столько съедал, но это невозможно покрыть. Поэтому нам все равно нужно покупать витамины, и они должны быть очень высокого качества", — сказала она.

Ранее Соколова рассказала, какие полезные для организма витамины можно купить в аптеке и есть ли качественные витамины в Украине.

Также нутрициолог рассказывала, сколько нужно употреблять овощей и фруктов ежедневно. "Картофель нам обязательно нужен, это будет однозначно лучше, чем какая-то паста, даже цельнозерновая. Давайте оставим три картофелины. Пусть будет три перца или других овощей, чтобы в сумме получалось 500-600 граммов овощей. Фрукты, у нас есть норма по фруктам – 400-500 граммов. Если ориентироваться по яблокам, то это 4 яблока", — сказала она.