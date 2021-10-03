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Дневная норма витаминов во фруктах и овощах: эксперт составила список Нутрициолог перечислила обязательные в ежедневном рационе продукты

Какие продукты должны быть в ежедневном рационе, чтобы выполнить норму по витаминам, рассказала в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" нутрициолог Оксана Соколова.

"Картофель – это овощ, но это все-таки углевод, поэтому картофель мы едим обязательно в первой половине дня, до 14:00. Картофель содержит 14 аминокислот из 20. Картофель нам обязательно нужен, это будет однозначно лучше, чем какая-то паста, даже цельнозерновая. Давайте оставим три картофелины. Пусть будет три перца или других овощей, чтобы в сумме получалось 500-600 граммов овощей. Фрукты, у нас есть норма по фруктам – 400-500 граммов. Если ориентироваться по яблокам, то это 4 яблока", — сказала она.

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Также эксперт посоветовала особо полезный продукт.

"Микрозелень – очень ценный материал для нашего организма, потому что она содержит в 40 раз больше полезных микроэлементов, чем вот эти овощи. Потому что микрозелень растет, у нее есть земля, и она ценна прямо сейчас. Когда мы ее срезаем, пошел момент разрушения микроэлементов и витаминов. И вот как раз мы сейчас будем ее есть и получать максимальную пользу, а салат, который мы купили уже срезанным, в нем уже нет такого их количества. Оставим еще три листочка кейла, который нам очень полезен, потому что в нем очень много йода. А на территории Украины йод всем показан для щитовидной железы", — сказала она.

Ранее Соколова рассказала, какие полезные для организма витамины можно купить в аптеке и есть ли качественные витамины в Украине.

Также семейный врач Вита Олещенко дала советы, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. По ее словам, пациенты, которые после перенесенной болезни перестали различать вкус и запахи, должны тренировать свои "отключенные" рецепторы.