14:39, Сегодня

Какие витамины обязательно принимать — советы от нутрициолога Эксперт рассказала, где взять качественные препараты

Какие полезные для организма витамины можно купить в аптеке, рассказала в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" нутрициолог Оксана Соколова.

"Обязательно витамин D, обязательно витамины группы А и Е, обязательно "Oмега 3", потому что мы не употребляем хорошую качественную рыбу. То есть не рыбий жир, а "Омега 3". Цинк и Селен – это те микроэлементы, которые помогают создать нам базу для иммунитета. Сейчас люди часто говорят, что им не хватает энергии, поэтому витамины группы B дают как раз эту энергию", — сказала она.

Читайте также: Чтобы был вкус и аромат: эксперт дал совет, как заваривать чай

При этом эксперт заявила, что в Украине нет качественных витаминов.

"Но я хочу подчеркнуть, что самое главное – это качество. К сожалению, в Украине не производят витамины качественные и хорошие. Поэтому в аптеку, наверное, нет смысла идти и покупать их. Зачастую всегда нужно искать их или в Европе, или в Америке, заказывать, но и там не факт, что вы попадете на хорошего производителя, надо в этом разбираться", — сказала она.

Ранее семейный врач Вита Олещенко дала советы, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. По ее словам, пациенты, которые после перенесенной болезни перестали различать вкус и запахи, должны тренировать свои "отключенные" рецепторы.

"Например, если это касается запахов, вы берете баночки с разными запахами, которые вам нравятся, которые вы знаете. Чаще всего это мята, лимон, корица, тимьян - то, что вы лично знаете. Вы смотрите на баночку, нюхаете, потом перемешиваете баночки, нюхаете с закрытыми глазами и пытаетесь представить этот запах", — рассказала врач.