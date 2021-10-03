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Чтобы был вкус и аромат: эксперт дал совет, как заваривать чай Максим Малыгин объяснил, какую воду лучше использовать

При заваривании чая лучше использовать бутилированную или фильтрованную воду, а не из-под крана, чтобы напиток был вкуснее.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал член Европейской ассоциации производителей чая Максим Малыгин.

"При заваривании чая в приготовленной воде потенциальный риск будет в десятки, сотни раз меньше, чай будет однозначно вкуснее. Но если вы завариваете чай абсолютно очищенной водой, то вы получите абсолютно невкусный чай. Чтобы чай получился вкусный, там должно быть небольшое количество минеральных солей, потому что заваривание, в частности, состоит в том, что органические вещества чая взаимодействуют с теми же солями и металлами. Просто их должно быть оптимальное количество. Бутилированная или фильтрованная – это на данный момент самый оптимальный вариант и в экономическом плане, и в органолептическом", - сказал Малыгин.

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Напомним, врач-терапевт Александр Курильчик в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что любителям чая рекомендуется пить не более 4-х чашек в день. По его словам, людям, имеющим проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом, а также беременным от употребления чая лучше отказаться.

"В литературе, где описывается польза или вред чая, не говорится о норме потребления, но общепринятая норма – от 2-х до 4-х чашек в сутки", - добавил он.

Ранее эксперты в эфире телеканала "Украина 24" рассказали, сколько в Украине продается поддельного кофе.