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Повод для гордости: "Медиа Группа Украина" признана лучшей в рейтинге крупнейших Директор по управлению персоналом Евгений Бондаренко рассказал, что какого-то чрезвычайного секрета успеха нет

"Медиа Группа Украина", частью которой является и телеканал "Украина 24", признана лучшим работодателем по версии журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших".

Как сообщается в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", директор по управлению персоналом Евгений Бондаренко признан одним из лидеров в отрасли. "Медиа Группа Украина" является крупнейшим медиахолдингом в Украине. Охват всех телеканалов группы составляет более 25 млн зрителей. Ранее международная аудиторская компания Ernst&Young оценила группу как одного из лучших работодателей в области медиа. Стоит добавить, что в состав медиагруппы входят телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО ТВ", "Индиго ТВ", "Футбол 1, 2, 3", а также проекты Vogue.ua и Segodnya.ua.

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Евгений Бондаренко рассказал, что какого-то чрезвычайного секрета нет, но есть упорный труд.

"Чтобы достичь такого успеха, нужно работать - мы начали не вчера, даже не позавчера. Эта работа была начата около 2-3-х лет назад. Это такая системная работа... это многовекторная работа, не за один день делается. Когда я провожу много собеседований, когда к нам приходят кандидаты, особенно в постпандемическое время, один из самых востребованных факторов - это официальное трудоустройство. Конечно, "Медиа Группа Украина" работает официально, устраивает всех на белую зарплату, согласно всем законодательным требованиям. Для нас это нормальная работа компании", - отметил он.

Напомним, ранее компания "Метинвест" и телеканал "Украина" попали в список лучших в рейтинге "Топ-50 лучших компаний Украины" по версии журнала "Власть денег".