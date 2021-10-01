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В Киеве эвакуировали 1500 человек из гимназии, где начался пожар В гимназии на Позняках 1 октября произошел пожар в столовой, в ГСЧС сообщили причину

В Киеве в одной из гимназий произошел пожар. Подробнее о событии говорится в сюжете «Сегодня Новости» на телеканале «Украина 24».

Возгорание произошло в столовой гимназии. На место происшествия прибыли пожарные. Еще до их прибытия из здания были эвакуированы около 1500 детей и сотрудники учебного учреждения.

Возгорание ликвидировали 20 спасателей и 4 единицы техники. Пострадавших во время происшествия нет. Также сообщается, что занятия на этот день были отменены, а дети отпущены домой.

По словам директора гимназии Дмитрия Рудея, возгорание обнаружили сотрудники столовой. Есть версия, что очаг пожара находился в месте, где была расположена холодильная камера.

«Работники столовой увидели задымление, сразу началась эвакуация, вызвали пожарных. Скорее всего, в этом месте была расположена холодильная камера»,- сказал руководитель учебного учреждения.

Спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что причиной пожара стало короткое замыкание. Что могло взывать неполадку с электрикой, будут выяснять правоохранительные органы.

«Пожар произошел в столовой из-за короткого замыкания, но что повлекло короткое замыкание - то ли использование неисправного оборудования, то ли неисправная проводка - это уже будут устанавливать правоохранительные органы. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Всего администрацией были эвакуированы около 1500 человек», - сказала Водолага.

В ГСЧС сообщили, что пожар произошел 1 октября. Вызов спасателям поступил в 10:05. Гимназия, где произошло возгорание электропроводки, расположена на улице Княжий затон, 12-А, в Дарницком районе столицы.

Напомним, в Киеве ночью подожгли два автомобиля, огонь перекинулся и на соседние. Пострадавшие утверждают, что таким образом им угрожают.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", пожар произошел около трех ночи. Жители дома из окна увидели, как горят два авто. Местная жительница Марина рассказала, что одной из первых выскочила тушить машину соседки, а позже увидела, что горит и ее авто.

Также сообщалось, что в Луганской области спасатели 30 августа локализовали масштабный лесной пожар в Северодонецком районе, пострадавших и погибших нет. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" спикер главного управления ГСЧС в Луганской области Андрей Кравченко.

"В 14:30 было объявлено о локализации пожара. Сейчас продолжается тушение тлеющей хвойной подстилки. От ГСЧС привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Также привлечены военнослужащие ВСУ и одна единица техники и от Гослесагентства 3 единицы техники и 13 человек. Угрозы распространения пожара нет, продолжается ликвидация", — сообщил он.