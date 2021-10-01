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Переход на электронные больничные: что о нововведении думают украинцы В Украине пациенты теперь будут получать только электронные листы нетрудоспособности

Без очередей и часов, потраченных на сбор справок — с 1 октября в Украине будут выдавать только электронные больничные с цифровой подписью врача. Пенсионный фонд и работодатели будут получать все данные автоматически. Попытка же выдать больничный человеку, который не болел, может привести к лишению медика и даже учреждения медицинской лицензии. Следить за этим будет фонд социального страхования, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Переходить на е-больничные начали в июне, но всем привычные бумажные тоже выписывали. Некоторые медики не понимали, как работать с системой, а некоторые вообще не имели компьютеров. Сейчас они прошли обучение и умеют оформлять электронные больничные.

"Мы максимально упрощаем бюрократию и мы говорим о том, что пациент должен контактировать со своим врачом. И все это происходит в одном кабинете достаточно быстро и прозрачно", — рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Схема получения электронного листа нетрудоспособности такая. Заболели — идете к своему семейному врачу. Тот осматривает, делает медицинское заключение и удостоверяет его электронной подписью. Далее пациент получает смс, что справка поступила в Пенсионный фонд, где именно и оформляют больничный. Работодатель его сразу сможет увидеть онлайн. В Минцифры говорят: мошенники свои поддельные справки отныне продавать не смогут. Ведь обойти систему сложно.

Людям внедрение е-больничных, можно сказать, упрощает жизнь. Но не все относятся к таким новациям положительно.

"С бумажными больничными было много мороки, приходилось физически бегать по поликлиникам, чтобы все исправляли, я за электронные больничные". Негативно, я врач, это совершенно не нужно, когда бумажки выписывали, гораздо проще и лучше. Это гораздо меньше занимало времени, я считаю. Компьютеры зависают, невозможно ничего найти там, это время тратится столько, не нужно это делать, абсолютно, понимаете".

Кстати, отныне диагноза человека ни работодатель, ни в пенсионном фонде не знают. В базу попадет только информация, необходимая для получения выплат по листку нетрудоспособности.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, какой социальный эффект дадут электронные больничные.

"Наконец неуклюжее бюрократическое наследство отошло в прошлое. Украина последовательно в каждой сфере переходит на режим paperless. Больше не надо стоять в очередях за штампом, волноваться, выплатят больничные. Это не только прием у врача, а в отдельных случаях был еще визит в Пенсионный фонд, надо было получить справку о стаже. Еще надо было принести больничный работодателю, посетить кадровую службу и бухгалтерию.

Новая система устраняет все сложности, оформление документов происходит автоматически и человек получает выплаты без задержек. Также это шаг навстречу врачам, которые были вынуждены заниматься бюрократической работой. Новая система четко разделяет медицинскую и социальную составляющую", — пояснила она.