12:55, 1 октября

Новый сезон на "Украина 24": уникальная студия и громкие премьеры Новостная группа Украина запускает уникальную новую телестудию

Первого октября информационный канал «Украина 24» продолжает осенний сезон громких премьер запуском инновационной студии.

В непростое время карантина «Новостная Группа Украина» построила студию всего за два месяца – с момента возникновения идеи до масштабной реализации. Теперь высокотехнологичная студия способна трансформироваться под любые проекты канала независимо от их масштаба. И все благодаря новейшему оборудованию, которое привезли из более 10 стран мира. Обновленная технология дополненной реальности еще больше осовременивает картинку прямого эфира, а камера MAT-TOWERCAM еще больше добавляет динамики в кадр. Также зрители могут присутствовать на съемках любимых проектов, конечно, соблюдая все правила карантина.

«За два года мы доказали, что стали действительно одной из лучших информационных команд страны, о чем свидетельствуют наши лидерские рейтинги. И теперь готовы представить новый сезон на «Украина 24», где будет еще больше резонансных спецэфиров, эксклюзивных интервью, острых диалогов, новых ток-шоу и, конечно, хороших новостей. Все, что мы делаем, — ради украинцев, которые должны получать только объективную информацию», — главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

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В эту пятницу инновационную студию можно будет увидеть в проекте «Велика п’ятниця». Также в новой студии будут выходить «Украина Сегодня», «Правда з Дмитром Співаком», «Время Голованова», «Ток-шоу №1», «Народ против», «Украина с Тиграном Мартиросяном», «Реальная политика с Евгением Киселевым» и дневной токинг «Ток-шоу Сегодня».

В понедельник, 4 октября, состоится премьера сенсационной программы «Чергові по країні» с Анной Степанец и Владимиром Полуевым. Проект будет выходить по понедельникам с новой студии канала «Украина 24».

«Несмотря на ежедневные вызовы, это был очень продуктивный год для нашей команды — год лидерства, совершенствования, год интересных гостей и историй. Мы уверенно держали первые позиции, обновили «Время Голованова», запустили и усовершенствовали «Ток-шоу №1» и ворвались в информационный телеэфир с чрезвычайно интересным проектом — «Перші». Я не буду раскрывать тайны нового сезона, но могу уверенно сказать одно — он вас не разочарует!», — комментирует Василий Голованов.

Новые лица, громкие премьеры, уникальные форматы, динамичная подача и профессиональная аналитика — все это и намного больше в информационном сезоне «Украина 24».