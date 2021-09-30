19:00, 30 сентября

В центре Киева популярная скульптура заговорила на украинском языке: видео В столице оригинально отметили 60-ю годовщину выхода кинокомедии "За двумя зайцами"

В Киеве на Андреевском спуске скульптура Прони Прокоповны, героини популярной комедии "За двумя зайцами", заговорила на украинском языке. Так решили отметить 60-ю годовщину премьеры фильма.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" в сюжете программы "Сегодня Новости", если подойти и потереть скульптуру, будет слышно, как она говорит цитатами из знаменитого фильма. Проня Прокоповна - одна из достопримечательностей Киева, поскольку к этой скульптуре приходят много людей, чтобы потереть ее кольцо и удачно выйти замуж, или чтобы потереть жука на плаще Голохвастова и иметь много денег.

Организаторы этой акции рассказывают, что хотят популяризировать украинские памятки искусства и украинский язык.

"В этом году - 60 лет с момента съемок популярной комедии "За двумя зайцами". Интересный факт, что фильм изначально был снят на украинском языке. В широкий прокат он вышел на русском, и об украинской версии все забыли до 2013 года, когда эту ленту нашли в мариупольском кинофонде. Мы решили эту идею и этот факт донести до всех нас, потому что это наша история, это наше наследие. И это очень красиво. Ты даже не помнишь теперь, как Проня Прокоповна говорила в фильме на русском", - рассказала представительница организаторов проекта Инна Тохтарова.

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На презентацию озвучки Прони Прокоповны пришла Елизавета Родченко, дочь одной из актрис фильма Людмилы Алфимовой.

"Для меня это очень важно, потому что картина создавалась на украинском языке. Когда снимали фильм, я присутствовала. Все актеры разговаривали на украинском языке. Поэтому потом, когда на русском языке был дубляж, ее переделали, и это десятилетиями лежало на полках. Я очень благодарна этому проекту, потому что это память", - отметила Родченко.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что УИНП рассматривает возможности "цивилизованного решения вопроса" советских памятников, оставшихся в Киеве.

"Все эти объекты (мост Патона, памятник Щорсу, статуя Родины-матери – ред.) – знаковые для Киева, к ним часто апеллируют противники декоммунизации. Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов. На мосту Патона сейчас производится реконструкция, и это самое подходяще время, там всего две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега. Серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию", – рассказал Дробович.