16:57, Вчера

В Киеве ночью сожгли несколько автомобилей: озвучены подробности Момент поджога попал на видео

В Киеве ночью подожгли два автомобиля, огонь перекинулся и на соседние. Пострадавшие утверждают, что таким образом им угрожают.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", пожар произошел около трех ночи. Жители дома из окна увидели, как горят два авто. Местная жительница Марина рассказала, что одной из первых выскочила тушить машину соседки, а позже увидела, что горит и ее машина.

"Тушили ее машину, пока моя горела. Но, считаю, хорошо, что затушили, потому что там у нас электроподстанция... Если бы взорвалась эта электроподстанция, так загорелось - уже бы никто не тушил ее", - говорит Марина.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое молодых людей обливают машины и не с первой попытки машины загораются.

"Это два человека, которые сознательно занимались конкретными машинами. Видно, что они организованы. Они облили их и подожгли", - прокомментировал ситуацию председатель ОСМД Игорь Довганец.

Среди версий, которые называют сами пострадавшие, - угрозы. В доме, где живут пострадавшие, уже не первый год идут конфликты с предыдущим председателем ОСМД.

"Правление, которое в 2018 году было переизбрано, начало борьбу за возвращение в собственность жильцов технических помещений. ...Через суды и путем возбуждения двух уголовных дел", - сообщил юрист ОСМД Николай Стецько.

В целом пострадали 4 машины, ни одна из них, по словам владельцев, застрахована не была.

Напомним, в Одессе огромное дерево среди ночи упало и повредило сразу шесть автомобилей.

Тополь, размером с девятиэтажный дом, рухнул в ночь на 30 сентября. К счастью, ЧП произошло в то время, когда на детской площадке, расположенной рядом с тополем, никого не было. Сообщается, что люди не пострадали.

Теперь владельцы поврежденных авто выясняют, на территории какого ответственного коммунального подразделения находилось это дерево. Они намерены востребовать с коммунальщиков денежную компенсацию или оплаты ремонта машин.