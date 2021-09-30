16:45, Вчера

Смертельное ДТП с украинцами в Польше – погибли три человека Предварительно известно, что среди погибших в автомобильной аварии была супружеская пара

Смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с украинцами произошло вблизи польского города Лодзь. Легковое авто на скорости влетело в столб, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

На жутких кадрах видно, что иномарку от удара разорвало на две части. Как стало известно, в момент ДТП в салоне находились четверо молодых граждан Украины, которые проживали во Вроцлаве. По предварительным данным, водитель потерял контроль над машиной.

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В ДТП погибли две девушки и мужчина. Жертвам аварии было от 23-х до 25 лет. Также отмечается, что двое из погибших были супругами. Известно, что еще одну 25-летнюю украинку медики госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось об еще одной автокатастрофе, в которой пострадали граждане Украины. 13 сентября стало известно, что в Турции попал в ДТП автобус с украинскими туристами. Травмы получили 35 украинцев, больше всего пострадала женщина, у которой открытый перелом руки.

"Произошло ДТП в районе Ментеше, что относится к провинции Мугла. Автобус, который вез наших туристов, общее количество которых было 41 человек, столкнулся со студенческим автобусом, в результате чего 35 наших граждан получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас критическая ситуация, если можно так назвать, у гражданки Украины, у которой открытый перелом руки. Всем остальным пока ничего не грозит, предоставляется вся необходимая помощь. Наши консулы в Анталии на постоянном контакте со страховой компанией, а также турагентами, которые отвечают за покрытие расходов на больницу, где сейчас находятся наши граждане", — сообщила пресс-атташе посольства Украины в Турции Анна Шмык.

Еще одна смертельная авария произошла в Николаевской области. Здесь столкнулась маршрутка с пассажирами и двумя грузовиками. В результате ДТП погибли четыре человека, еще семь человек пострадали, шестерых из них госпитализировали. Все пассажиры микроавтобуса — сезонные работники, которые возвращались домой со сбора лука. Маршрутка врезалась в грузовик, отскочила и влетела в другой.