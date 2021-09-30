00:09, 30 сентября

"Выходите из студии": Спивак и Устенко повздорили на шоу "Или я договорю, и меня никто не будет перебивать, или я замолкаю и уйду", — сказал Спивак

"Большое строительство" в Украине, в том числе и строительство новых и современных автомагистралей, стало поводом обсуждения в программе "Ток шоу №1" на телеканале "Украина 24". Политолог Дмитрий Спивак обратил внимание на увеличение стоимости дорог. По словам Спивака, цена на строительство увеличилась в два раза.

Народный депутат из партии "Слуга народа" Алексей Устенко попросил спикера уточнить детали в цифрах. В связи с тем, что нардеп, попросив уточнения, перебил Дмитрия Спивака, между ними произошла в студии перепалка.

Дмитрий Спивак: стоимость дорог увеличилась в два раза. Было рубль – стало два.

Алексей Устенко: Сколько это в абсолютных цифрах?

Дмитрий Спивак: Давайте сделаем так: или я договорю и меня никто не будет перебивать, или я замолкаю, все, давайте, я замолкаю. Может быть, я уйду? Давайте я уйду.

Алексей Устенко: Вы же сами дали мне слово. Сопутствующие отрасли, в которых подымается цена. Есть качество, есть…

Дмитрий Спивак: Это кошмар. Это некультурно… честно, мне неинтересно… Я могу продолжить?

Алексей Устенко: Да, пожалуйста.

Дмитрий Спивак: Я же не у вас спрашиваю.

Алексей Устенко: Вы же ко мне обращались.

Дмитрий Спивак: К вашему великому сожалению, ваше мнение мне вообще неинтересно. Общаюсь я не с вами…

Алексей Устенко: А с кем вы общаетесь? Выходите из студии

Дмитрий Спивак: Я с вами не общаюсь. Я общаюсь с людьми, гражданами Украины.

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Напомним, проект "Большое строительство" представляет собой масштабную перестройку инфраструктуры Украины. Речь идет о дорогах, школах, детсадах, центрах экстренной медицинской помощи и стадионах, говорится на сайте проекта.

Отмечается, что основная задача проекта в 2021 году — это строительство или реконструкция 6,6 тыс. км дорог, 74 школ, 54 детских садов, 28 медицинских учреждений, более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности, 24 бассейна и 78 других спортивных объектов и по всей стране. В 2021 году к программе "Большое строительство" добавляются 16 проектов культурного направления и 10 объектов культурного наследия. Согласно сообщению, все они будут реконструированы до конца года.

Добавим, что Министерство финансов 15 сентября представило проект госбюджета-2022. В нем на безопасность и оборону запланировали почти 320 млрд грн, на образование - 172 млрд грн, на медицину — почти 194 млрд, на социальную защиту - 320 млрд, на Пенсионный фонд - 531 млрд грн, на дороги - 79 млрд грн на погашение госдолга - 393 млрд грн.

Кроме того, стало известно, что доходную часть бюджета на следующий год можно увеличить минимум на 200 млрд грн. Об этом сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев:

"В бюджете есть несколько приятных показателей, свидетельствующих об оздоровлении страны. Речь идет о детенизации. Мы с вами на показателях текущего и предыдущего бюджета имеем больше 40 млрд грн средств, полученных именно в результате детенизации. По росту номинального ВВП — он является заниженным. Если мы просмотрим его в сторону увеличения хотя бы в соответствии с прогнозами НБУ, то речь идет о плюс 200 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет".