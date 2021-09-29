18:14, 29 сентября

Во Львове полиция разыскивала девушку, которую в шутку "похитили" блогеры Свидетелями похищения стали обычные граждане, которые немедленно вызвали полицию

Львов

Во Львове из-за ложного сообщения о похищении человека полиция объявляла операцию "Перехват". Правоохранители разыскивали девушку, которую посреди улицы похитили неизвестные.

Как рассказала в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, полицейскую операцию объявили из-за неудачной шутки местных блогеров.

Они ради хайпа умудрились инсценировать похищение человека: на проспекте Свободы силой затолкали девушку в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Полиция отреагировала мгновенно: автомобиль с якобы похищенной девушкой (тоже блогером) задержали. Информация о похищении не подтвердилась: выяснилось, что таким образом молодые люди хотели проверить, как будут реагировать граждане.

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Все причастные (по статье "Хулиганство") заплатят штраф, или же будут работать на исправительных общественных работах.

Напомним, на днях в Днепре психически больной мужчина взял в заложницы свою родную мать. Он продержал женщину девять дней в частном доме, не разрешая выходить на улицу. Чтобы выжить, она питалась объедками.

Тревогу забила сестра пленницы, ведь та не выходила на связь. Освобождать ее пришлось сотрудникам полиции.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", полицейские, прибывшие на вызов, не удивились, поскольку по этому адресу приезжали уже не впервые.

"Патрульные слышали крики женщины о помощи, было решено прорываться в помещение. Мужчина вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, поэтому вызвали психиатрическую бригаду, которая госпитализировали мужчину", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.