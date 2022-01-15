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"Украинцы переплачивают за красивое название": эксперт развеял миф о популярном продукте Максим Несмиянов рассказал о маркетинговом ходе, вводящем покупателей в заблуждение

Пищевые продукты, содержащие в названии приставку "эко", не имеют отношения к органической продукции. Покупатели зачастую переплачивают за красивое название.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов, комментируя информацию о появлении в Украине инспекторов по органическому производству.

"Ситуация такая, что экопродукты - это не органические. Все, что мы думаем, что "эко" - натуральное, домашнее, фермерское - это к органике вообще никакого отношения не имеет. Это маркетинговый ход - просто покупатель переплачивает за красивый зеленый цвет или за красивое название, к сожалению", - сказал он.

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На вопрос, как контролировать органические продукты, Несмиянов ответил:

"Я не знаю, каким органом они хотят контролировать и что. На органике просто так штампик не поставишь, они требовательные, и эта система работает. Вопрос, как государство собирается бороться с подделанными органическими товарами - это другая история. А то, что они придумали каких-то инспекторов, 22 единицы - что они будут делать? Что они будут проверять? 22 человека на всю Украину? Это смешно на самом деле".

Эксперт также дал совет любителям натуральных продуктов:

"Хотите купить органику - подходите и говорите: дайте мне органический товар. Они дают, а вы говорите - отлично, а теперь дайте сертификат. Если сертификат не дадут, это не органика".

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Напомним, в Украине впервые появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству, аквакультуре, производству органических морских водорослей, производству органических пищевых продуктов (в том числе органического виноделия) и органических кормов, заготовке органических объектов растительного мира, которые будут работать по украинскому законодательству.

В Министерстве экономики ожидают, что это будет способствовать развитию украинского органического сектора.

Первые 22 кандидата уже успешно сдали квалификационный экзамен на инспектора по органическому производству.

Ранее сообщалось, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.

Также Максим Несмиянов рассказывал, какие уловки маркетологов заставляют покупателя тратить больше денег. "Основной лайфхак, вы покупаете товар, и там есть штрих-код - вы на месте его забиваете в телефон, и вам весь склад, весь товар повсюду во всех супермаркетах выбиваете. И вы видите - обман это или не обман. Не нужно сегодня бегать по всем магазинам, достаточно зайти в интернет с этим кодом, и вы все поймете", - сказал он.