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"Не рассказывайте глупости": Москаль устроил перепалку с политологом в прямом эфире Гости студии поспорили из-за резонансной инициативы властей

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль и политолог Алексей Буряченко в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" устроили ссору, обсуждая плюсы и минусы введения продуктовых карточек.

Буряченко: Максимальная дерегуляция и максимальное либертарианство - очень плохо... Должно быть эффективное регулирование во всех отраслях экономики, и должны быть эффективные регуляторы, установленные в том числе с учетом особо нуждающихся граждан Украины, социально неблагополучных в частности. Сейчас, мне кажется, правительство становится на верный путь решения многих вопросов.

Москаль: На какой путь? На ручное регулирование и на карточки? Талоны нам будут на еду давать? Я вас прошу...

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Буряченко: Никто там не будет ничего вырезать, ни о каком вырезании карточек из 90-х годов речь не идет. Речь идет о незащищенных слоях населения, чтобы могли купить перечень товаров по сниженным ценам. Для этого делаются простые вещи.

Москаль: Так повысьте им пенсии, и не нужно никаких карточек! Что вы вздор рассказываете.

Буряченко: А это самый легкий способ политики популистов, которые говорят – а дайте пенсионерам по 5 тысяч гривен. Мы понимаем, что тогда будет инфляция и все съест. И пенсионер ничего себе не сможет даже позволить.

Москаль: Основной лозунг "зе-команды" сегодня - "будет так, как будет - как попало". Почему было регулирование по карточкам? Была нехватка продуктов питания в те времена. Сегодня зайдите в супермаркет – все есть, люди не могут купить. Покупательная способность сегодня нулевая у людей. Что вы вздор рассказываете!

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Напомним, советник президента Украины Олег Устенко сообщил в Facebook, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.

Политолог Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал украинские власти за введение продуктовых карточек. По его мнению, далеко не все нуждающиеся украинцы смогут воспользоваться карточками и получить помощь.

"Кому нужно помочь на уровне продуктов питания? Понятно, что в большей степени пожилым людям в селах, районных центрах и так далее... Эти карточки и эту помощь можно получить, как и фитнесс-центр - через знаменитую "Дію". То есть если вы в селе не имеете приличного смартфона, то хрен вы получите, а не эту карточку, помощь и так далее", - пояснил политолог.