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Проблема с газом в Украине: нардеп назвал три шага для решения "В это время правительство ничего не делает"

Россия делает то, что всегда делала, – шантажирует всех – экономически и энергетически. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" сказал народный депутат Иван Крулько.

"Мы можем сколько угодно смотреть, а что там делает Россия, которая является страной-агрессором. Она делает то, что всегда делала, – шантажирует всех – экономически, энергетически. В первую очередь Украину, потому что ведет против нас войну. Но об этом все знали, когда понимали, что... Зима придет по календарю. И все удивляются – ой, вдруг стало холодно", – сказал он.

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По его словам, все знают, что весной нужно покупать энергоресурсы, потому что зимой они всегда дороже:

"Мы прекрасно понимаем, что в это время правительство ничего не делает. Все в отпусках и т.д., а на самом деле надо бы сейчас принимать очень серьезные решения. И мы как фракция "Батькивщина" предложили такие действия: мы предлагаем снять посредника между тем, кто добывает газ, и тем, кто его потребляет. Убрать коррупционную прокладку, которая зарабатывает и совершенно не нужна, - это НАК "Нафтогаз". Второе – к этому времени уже гораздо меньше, но все равно в хранилищах есть частный газ. Его следует прекратить экспортировать за границу. Это вопрос энергетической безопасности. И нужно срочно правительству проводить переговоры с собственниками этого газа, чтобы выкупить его для нужд Украины. И третье – нужно принять наш законопроект, который предполагает, что газ украинской добычи идет для нужд украинского населения. Хотя бы эти три шага уже приведут к тому, что мы остановим этот галопирующий рост цен для людей и дадим возможность пройти этот энергетический кризис, который имеем".

Ранее народный депутат Людмила Буймистер сообщила, что в Украине энергетический кризис носит признаки того, что он создан искусственно. Она отметила, что кризис этот начался еще два года назад, когда в Украине решили не откладывать запуск рынка.

Кроме этого, нардеп Алексей Кучеренко отметил, что и "угольный" кризис запущен в Украине рукотворно. Специалист говорит, что действующая власть не хочет конструктивно говорить и решать эту проблему, потому что не хочет ее признавать.

"Не сделали накопления угля, потому что профильный комитет, председатель комитета и председатель НКРЭКУ в тандеме работают. Они же работают абсолютно против тепловой генерации и против угольщиков. Они создали эту проблему ради спекулянтов на рынке, ради импорта, на котором зарабатывают какие-то структуры. И очень неплохо зарабатывают - покупают по 0,5 цента, а перепродают по 1,5 цента. А если кто-либо, кто говорит, что есть проблема и указывает на очевидные вещи, то они сразу же ярлыки вешают, что это провокаторы, что это предатели, оппозиция", — отметил нардеп.