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Украинцам надо готовиться к новым ценовым реалиям - Новак Эксперт объяснил, почему некоторые продукты в Европе дешевле, чем в Украине

Подорожание энергоресурсов вызвало существенное повышение цен в Украине, в том числе и на продукты. Стоит ли ожидать уменьшения стоимости товаров, сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экономист Андрей Новак.

"Дело в том, что причина роста цен - это не наш с вами какой-то повышенный спрос. У нас сейчас не инфляция спроса - у нас инфляция предложений. У производителей, которые предлагают продукцию, выросла себестоимость из-за резкого роста цен на энергоресурсы. Причем одновременно всех видов. И газ, и электроэнергия, и топливо выросли очень существенно. Не на 2-3 %, а на 25-30 %, а газ на 60 %.

И у всех производителей, как и продавцов, выросла себестоимость. Ни производители, ни продавцы не могут работать себе в минус. Они вынуждены поднимать цену на свой товар.

Поэтому снижение цен можно ожидать только после снижения цен на энергоресурсы, но мы понимаем, что это маловероятно. Поэтому надо готовиться уже к новым ценовым реалиям, которые мы имеем сегодня. Единственным утешение может быть появление сезонных овощей и фруктов. Но это только с появлением нового сезона. Надо быть готовыми к тем ценам, которые есть сегодня. Существенно они не снизятся", — сказал эксперт.

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Что касается государственного регулирования цен на некоторые так называемые социальные продукты, то, по словам Новака, и в этой категории товаров повышений стоимости избежать не удастся.

"Вы сами сможете увидеть по ценам на эти так называемые социальные продукты. Если и будет разница, то лишь в том, что они будут расти немного меньшими темпами, чем другие продукты. Потому что ограничение идет не на саму цену, а на торговую надбавку - не более 10 % так называемых оптовых цен. Во-первых, мне очень трудно представить, как будут администрировать оптовые цены, определять какие они именно. Это нужна армия налоговиков. Во-вторых, оптовые цены также будут расти из-за роста себестоимости. Поэтому единственный эффект, который будет от этой, безусловно, благородной идеи правительства как-то сдержать рост на социальные продукты, что цены на них будут расти немножко меньшими темпами, чем на все остальное", — сказал он.

Эксперт объяснил, почему в Европе ряд продуктов стоит дешевле, чем в Украине.

"Я понимаю, что люди возмущаются. Особенно это возмущение возникает, когда мы сравниваем цены на некоторые продукты у нас и, например, в соседней Польше или в Словакии, где такие продукты дешевле, если перевести по валюте. Это особенно вызывает такое удивление. Но я объясню, почему такая ситуация, почему у нас при всех рекордах урожайности и экспорта, продукты некоторые дороже, чем в Европе. В Европе идет субсидирование - субсидия производителям на единицу продукции, а у нас такого нет.



Помощь агропроизводителям составляет около 4-6 миллиардов гривен в год. Представьте себе в масштабах Украины, что такое 4-6 млрд. Это практически ничего. Надо работать только на нужные методы субсидий, но для этого нужен, мягко говоря, больше государственный бюджет. Другой вариант - это налоговая льгота в частности на пищевые продукты. В Европе в большинстве стран НДС не общий для всех товаров. То есть не 20%, а 5%. А у нас НДС на продукты такой же, как на другие товары и услуги. Это все зависит от правительственной политики. Если правительственная политика хочет доступных цен на продукты, то там надо с одной стороны налоговая льгота, с другой - субсидии на единицу продукции, а не отдельным производителям. Надо всем производителя на единицу произведенной продукции",- сказал он.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин обнародовал список продуктов, на которые будет осуществлено государственное регулирование цен. Так, согласно сообщению нардепа в Telegram, предельный уровень надбавки не должен превышать 10% во время действия карантина.

"Отмечается, что за последний год в Украине значительно выросли цены на продукты, в частности:

- Гречневая крупа на 23,8% (+8,9 грн)

- Сахар 34,9% (+7,3 грн)

- Пшеничная мука 15,4% (+1,96 грн)

- Макаронные изделия 18,4% (+3,72 грн)

- Молоко 9,2% (+2,36 грн)

- Подсолнечное масло 48% (+20,25 грн)

- Яйца 11,5% (+3,15 грн)

- Птица 26,9% (+15,06 грн)

- Сливочное масло 12,3 %(+ 5,46 грн)", — сообщил парламентарий.

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.