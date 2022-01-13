23:57, Вчера

Карточки на еду в Украине нежизнеспособны: политолог провел параллель с США Вадим Карасев рассказал, почему талоны на продукты — плохая идея

Об инициативе введения "продуктовых карточек" для малоимущих высказался в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Идея продовольственных карт, мне кажется, несвоевременная. Во-первых, она возвращает нас к советским временам, когда был дефицит и многие люди нуждались в этих карточках. Когда не хватало мяса, хлеба, и вводили эти карточки, по которым можно было купить дефицитные товары", — сказал он.

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Карасев сравнил идею украинской власти с ваучерами на еду в США.

"Если не говорить о советских временах, то это американская идея, там есть ваучеры на продовольственные товары. Но, во-первых, это для бедных людей, а структура бедности в США и Украине очень разная. У нас трудовая бедность, когда ты работаешь, но бедный, потому что низкие зарплаты, низкая технологическая емкость рабочих мест, и люди просто не выдерживают. В США другая структура: если ты работаешь, ты не бедный. Ты можешь заработать, получить деньги. А вот те, кто никогда не работали и не работают, и не хотят работать, — вот они как раз сидят на этих карточках. Во-вторых, там эти карточки не на дефицитный товар. Наоборот, есть большое перепроизводство продукции, которая не продается за деньги, поэтому вопрос в том, либо их выкинуть, либо пустить на обеспечение нуждающихся. А у нас недопроизводство многих товаров. Есть дефицит, есть высокая цена на социальные товары — хлеб, молоко и так далее", — сказал он.

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По мнению политолога, в Украине лучше вводить прямую финансовую помощь нуждающимся.

"Эта идея может сбить инфляцию, потому что, во-первых, карточки ты не можешь потратить на другие товары. Субсидию же ты можешь положить под матрас или потратить на что-то другое. Поэтому карточки обеспечивают от инфляции. Но еще раз скажу, что структура американской экономики, бедности, социальной сферы абсолютно другая. И поэтому эта идея обречена на то, чтобы поговорить и забыть. Я думаю, что должна быть прямая помощь, субсидии. Но нужно подумать, чтобы это не раскручивало инфляцию, потому что есть опасность обесценивания денег. В мире тоже инфляция, но она подталкивает производство. А у нас она подталкивает не производство, а рост цен", — сказал он.

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.