20:57, Сегодня

Пенсионеры перейдут на хлеб и воду — мрачный прогноз от экс-министра Максим Степанов высказался о ценах на продукты в Украине

Введение максимальной наценки на продукты в Украине прокомментировал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что сейчас ввело правительство, — это, извините, мертвому припарка. Это 10% наценка. А есть себестоимость. Так наценка, например, на хлеб, особенно на так называемые социальные сорта, никогда и не была выше 10%. Но сейчас с этой ценой на энергоносители цена будет расти, и они ничего с этим не сделают. Любое предприятие будет показывать, что у него наценка 7%, 5%, 8%. А цена будет расти на 10%, 15%, 20%. И так на все продукты питания — и на сахар, и на подсолнечное масло, она уже выросла на протяжении 2021 года на 50-60%. И это будет продолжаться дальше", — сказал он.

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По словам Степанова, все больше пенсионеров не имеют возможности купить себе необходимые товары.

"Это все хорошо — либеральный рынок... Но у нас другая ситуация. Такой пенсии, как у наших пенсионеров, нет ни в одной стране мира. Я лично встречал бабушек, которые себе покупают 15 таблеток анальгина, чтобы принимать его через день. Она по четным не может принимать, потому что у нее в бюджете не хватает. А что сейчас они будут делать с этим рукотворным энергетическим кризисом, который создало наше правительство? Тарифы для населения — это хорошо, но с ценой для промышленности мы являемся свидетелями политики относительно цены на газ для предприятий, в связи с этим будут дорожать все продукты питания. Это приведет к тому, что большинство наших пенсионеров перейдут на хлеб и воду. Необходимо брать средства субсидировать людей, чтобы они хоть что-то могли покупать. Я напомню, что три года назад нам обещали закончить эпоху бедности. Все мы стали свидетелями, что количество бедных стремительно растет. И что будет к концу каденции Зеленского — сложно представить", — сказал он.

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Напомним, в Украине с 12 января введена предельная торговая наценка. На период действия карантина она будет ограничена 10 процентами на определенный список продуктов. В него входят: хлеб пшенично-ржаной, гречневая крупа, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макароны отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5% в пленке, подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, тушка курицы, сливочное масло.

В постановлении Кабмина говорится, что цены на перечисленные продукты поднялись на 12-23% и такими мерами правительство пытается стабилизировать ценовую ситуацию.