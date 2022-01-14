08:16, Сегодня

Цены на продукты в 2022 году: что подорожает Экономист рассказал, к чему стоит готовиться украинцам

В Украине растут цены на продукты. Эксперты допускают, что продовольственная корзина в этом году может подорожать на 10-20% — прежде всего, из-за того, что дорожают импортные товары, а также сырье для производства.

Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Максим Орыщак.

"У нас на 10% увеличилась инфляция, то есть фактически гривня подешевела. Важно понимать, что это не только динамика в нашей стране. По всему миру сейчас растет инфляция. В Америке, например, были буквально вчера опубликованы данные по инфляции, и они достигли 40-летнего максимума, 7% — для американцев это колоссальная цифра, и у них тоже растут цены. Также стоит вопрос себестоимости. Если у нас себестоимость курятины составляет, к примеру, 5 долларов, а в Польше 3 доллара, плюс перевозка один доллар, то польская курица будет стоить 4 доллара", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что будет с ценами в 2022 году.

"Все будет только дорожать. В перспективе я рассчитываю, что в первом полугодии в Украине и в мире мы будем видеть увеличение цен на все продукты, особенно сырье. Людям нужно готовиться, что также будут продолжать дорожать и продовольственные товары", — сказал он.

Добавим, в прошлом году стоимость продовольственных товаров в мире выросла на 30%. Есть вероятность, что в этом году ситуация повторится, так как долгая пандемия и непредсказуемые погодные условия не позволяют рынку стабилизироваться.

Ранее экономист Павел Кухта заявил, что украинцев в 2022 году ожидает значительный рост цен на продукты питания уже весной.

"Подорожание энергоносителей, которое мы видели в 2021 году, теперь выливается в то, что дорожают продукты питания. Для того чтобы собрать урожай — нужно топливо, чтобы вырастить - нужны удобрения, нужны разные технологические вещи, как сушка, утруска и так далее. Все это потребляет энергию, все это подорожало в разы из-за подорожания энергоносителей. Теперь нас ожидает рост цен на продовольствие уже с весны", — сказал он.