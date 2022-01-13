16:55, Сегодня

Экс-министр назвал виновных в росте цен на продукты Павел Розенко считает, что "Украина идет в Средневековье"

Причина роста цен в Украине - непрофессиональные действия власти, а внедрение продуктовых талонов - возврат в прошлые времена. Такое мнение в эфире ток-шоу "Сегодня" на канале "Украина 24" высказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его мнению, рост цен будет продолжаться и дальше.

"В Украине... абсолютная некомпетентность и непрофессиональность действий власти, которую ощущает на себе каждый украинец. Речь идет о росте цен на энергоносители в Украине, электроэнергию и газ для промышленности. И вопреки всем заверениям Зеленского, правительства о том, что предприятиям будут что-то там компенсировать, - они как получали газ по 46,50 грн за кубометр, так и дальше продолжают получать", - сказал экс-министр.

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Розенко также обвинил власть в том, что год назад она не закупила дешевый газ.

"Средства были, возможности были. Вследствие таких действий мы имеем целый год рост цен на продовольственную группу - от 30 до 70%", - сказал он.

Кроме того, политик раскритиковал идею введения талонов на продукты для малоимущих.

"Можно что-то придумывать и возвращаться в Средневековье, вводить какие-то продуктовые карточки, но это позор для Украины, возвращение в блокадный Ленинград с продуктами по талонам. Не нужно ничего выдумывать, есть компенсаторные механизмы для людей, но они не действуют. ...Это когда инфляция растет, и на соответствующий индекс должны расти доходы граждан. Этого в прошлом году правительство не обеспечило", - сказал Розенко.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" экономист Григорий Кукуруза заявил, что цены на продукты в Украине будут действительно расти. "Эти товары простейшие - пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, а также продукты животноводства - курица, говядина и т.д. Эти продукты полностью привязаны к мировым ценам. И каждый аграрий понимает, что плюс-минус логистическая надбавка - цена на внутреннем рынке должна полностью равняться его возможности заработка на внешнем рынке..." - сказал он.

Советник президента Олег Устенко сообщил, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году. По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.