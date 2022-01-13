16:20, Сегодня

Эксперт объяснил, почему в Украине выросла цена на квартиры в новостройках Застройщики подняли цены на объекты недвижимости из-за требований по НДС, сообщил эксперт

О ситуации с ценами на жилье в Украине, а также рисках, связанных с продажей квартир в несуществующих домах, чтобы закончить начатые объекты, поделился точкой зрения в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" член Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сергей Курганов.

"По состоянию на сегодня я могу отметить то, что цены выросли за предыдущие годы. Они набрали в некоторых позициях более 30-40 %. Сегодня действительно покупатели смотрят чаще на объекты недвижимости на вторичном рынке, где уже есть готовые документы", — отметил эксперт.

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Сергей Курганов отметил, что в Украине и раньше существовала схема по продаже квартир в неготовых объектах. По его словам, риски таких продаж зависят только от самого застройщика.

"Что касается застройщиков, то они и раньше продавали квартиры в строящихся домах, а иногда и те, которые существовали только на бумаге. То уж напрямую зависит от самого застройщика, какой у него финансовый план и схемы", — сказал он.

Эксперт также отметил, что в Украине повешение цены на жилье будет продолжаться. Он напомнил историю украинского рынка недвижимости в начале столетия, когда однокомнатная квартира в Киеве могла по цене достигать 100 тысяч американских долларов.

"Могу сказать, что еще будет расти цена. На это есть определенные обстоятельства. А относительно того, что рынок "перегреется и лопнет как мыльный пузырь" (имеется в виду кризис в США в 2008 году - ред.), то сегодня ситуация на рынке недвижимости такая, какая была у нас в 2006, 2007 и 2008 года - когда цены резко росли, когда шло ипотечное кредитование и прочее", — отметил он.

Сергей Курганов объяснил, почему застройщики сегодня снова повышают цены на жилье.

"Факт поднятия цен обусловлен тем, что с нового года застройщики, как физические лица, должны платить НДС. Поэтому поднятие на 20% - от этого никуда не деться. Потому что НДС нужно платить", — отметил эксперт.

Известно, что Украина вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на недвижимость.За 2021 год квадратный метр в Киеве подорожал более чем на 7 тысяч гривен. По словам экспертом, цены выросли из-за повышенного спроса на недвижимость, а также из-за дороговизны стройматериалов.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года цены на жилье и первичного, и вторичного рынка ненадолго перестанут расти. Об этом заявили в Федерации строителей Украины. Причины возможного проседания стоимости в том, что платежеспособный спрос украинцев пока исчерпался, и чтобы оживить рынок, продавцам придется снижать цены. Поэтому более выгодные условия для покупки жилья начнутся после Нового года.