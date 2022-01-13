14:04, Сегодня

В матрасах деньги лучше не держать: советы экспертов по сбережениям Финансисты всего мира обращают внимание на то, что деньги начали обесцениваться

Держать деньги под матрасом сейчас невыгодно. Темпы роста цен съедают сбережения, считают эксперты. Об этом сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Известный американский банкир Рэй Далио советует уменьшить количество кэша. Он считает, что наличные лучше положить на карту или купить валюту нескольких стран. Желательно это делать в равных частях.

Украинские финансисты тоже убеждены, что средства обесцениваются. По их мнению, уберечь деньги от инфляции могут небольшие инвестиции. Однако доверять высоким процентам не стоит. Чем большую доходность обещают - тем больше рисков.

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Тарас Козак, инвестиционный банкир:

"Большие заработки - это всегда риск. И когда мы хотим сделать больше, значительно больше, то мы рискуем. ...Начиная с" МММ", который обещал в два раза больше за месяц, заканчивая разными биткоинами, разными пирамидами. Там тоже можно заработать, но там огромные риски. И там можно потерять либо все, либо почти все".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса ранее сообщил, что курс валют, который прогнозируется на конец следующего года, составляет 28,5 грн за доллар.

"Базовый курс валют – 27-29 грн за 1 доллар. Если брать, например, курс, который мы прогнозируем на конец следующего года, то он составляет 28,5 грн. То есть каких-то значительных колебаний в пределах базового сценария, когда не происходит ничего форс-мажорного, не ожидается.

Сейчас каких-либо объективных экономических причин для падения гривни нет. Поэтому может повлиять что-то только форс-мажорное, чего мы не ждем", — сказал он.