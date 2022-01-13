12:03, Сегодня

Журавский: талоны на продукты в Украине – не то же самое, что продуктовые карточки в США Экс-нардеп объяснил, почему не стоит ждать прекращения повышения цен на продукты в Украине

В Украине рост цен на товары связан с увеличением цен на энергоносители. Продуктовые карты, которые хотят ввести в Украине, нельзя сравнивать с похожей системой, которая действует в Америке.

Об этом сообщил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Виталий Журавский.

"В основе поднятия цен - это скачок (в цене - ред.) энергоносителей. Обратим внимание на наше правительство. Его нет. Если бы оно было, можно было бы о чем-то говорить. Когда у "Нафтогаза" было достаточно денег, и можно было закачать необходимое количество газа в подземные газохранилища, все это кинули на так называемое "крадівництво". Прозевали момент. Нам для того, чтобы пройти этот зимний период... Коболев (экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины"- ред.) недавно правильно сказал – 2-3 млрд кубических метров дополнительных надо. Цена вопроса - 2-6 млрд грн. Это зависит от позиции Кремля, от цены на рынке. Где их взять? Денег таких нет. Где можно найти? Если МВФ позволит - из резервного фонда. Даже если эти деньги будут, найдется ли необходимое количество газа в Европе? Тогда будут заниматься чем? Отбирать газ, который идет по трубе из России в Европу. А там будет скандал", — отметил Журавский.

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Политик подчеркнул, что повышение цены на товары не остановится, а продолжится.

"Поэтому цены будут расти. Учитывая геополитически сложную ситуацию, цена будет 1500-2000 долларов за 1000 кубических метров газа. Если поднимается цена на хлеб, а в цене на хлеб в 20 % себестоимости заложены энергоносители, то это объективный процесс. Либо закрывается хлебопекарня - либо поднимается цена", — сказал он.

Журавский обратил внимание на то, что отечественного газа в Украине могло бы быть больше.

"Когда бюджетом было выделено 17 млрд грн на разработку новых газовых месторождений, то где эти деньги? Где новые газовые месторождения? За год мы получили меньше газа, отечественному газу, и это факт. И это уже вопрос ответственности правительства, которого нет", — сказал экс-нардеп.

Он также отметил, что много вопросов вызывают продуктовые карточки, которые хотят ввести в Украине, чтобы поддержать малоимущих.

"Теперь по поводу этих карточек. По сравнению с опытом Америки - это неправильное, ошибочное сравнение. Почему? Потому что там есть "пластики". Все эти пластиковые карточки даются бездомным, безработным, инвалидам. Это не ориентировано на электронное голосование через приложение "Дія", это не рассчитано на манипулирование общественным мнением. Ибо, что такое "Дія"? Представьте себе, 31%, а это точная цифра, людей, которые живут в сельской местности. Кто из них имеет смартфон, кто может заплатить за интернет? Там интернета нет. А это же большое количество избирателей. И когда сервер будет в одних "зеленых" руках, они вам нарисую любые цифры на выборах", — сказал политик.

Стоит отметить, что бывший министр финансов Александр Данилюк обратил внимание, что "конец эпохи бедности", о котором заявляла власть, перешел к раздаче талонов на продукты. По его мнению, ситуацию с серьезным повышением цен можно было начать амортизировать для населения еще в октябре.

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.