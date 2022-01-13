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"Конец эпохи бедности" закончился продуктовыми талонами – Данилюк об инфляции в Украине Пока власть начнет действовать, цены в Украине вырастут еще на 20%, отметил экс-министр

О том, что в Украине граждане столкнутся с серьезным повышением цен на продукты, было ясно еще в октябре 2021 года. Однако правительство упустило время для амортизации для украинцев ситуации, связанной с подорожанием.

Таким мнение поделился в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший министр финансов Александр Данилюк.

"На сегодня цены увеличились на 25%. Я хочу сказать, что это было предсказуемо. Вы же видели прогнозы, что они увеличатся. А это значит, что цены на продукты также увеличатся. Сейчас люди покупают продукты именно по этим ценам. И неделю назад, и две недели назад они покупали по этим ценам. Почему-то именно сейчас правительство проснулось и решило - а давайте мы поможем людям", — сказал бывший чиновник.

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Он отметил, что правительство затягивает с принятием решений относительно помощи населению в сложный период, связанный с энергокризисом.

"Правительство сейчас имеет 10 вариантов реагирования. Но так как у нас быстро думает правительство, пока они выберут один вариант, цены повысятся еще на 20%. Помощь нужна уже сейчас. И пусть они уже сейчас принимают. Немножко они опоздали с этим. Надо было думать не сегодня на завтра, а еще в октябре было понятно, что такое решение будет необходимо принимать еще в декабре. К этому надо было готовиться, но упустили", — сказал Данилюк.

По его словам, сегодня государство должно задействовать все механизмы, которые помогут украинцам пройти сложный период, связанный с ростом цен.

"Я думаю, что государство должно включить все инструменты. И Антимонопольный комитет должен работать по монополиям. Но есть такие факторы как энергоносители. Мировая цена увеличилась. Здесь, и это было предсказуемо, надо искать механизмы по поддержке людей. Пусть будут талоны, хотя это немножко резонирует. Нам обещали окончание эпохи бедности, а завершили талонами", — сказал он.

Данилюк не исключает, что в Украине власть пытается использовать модель бывшего премьер-министра Николая Азарова по преодолению инфляции.

"Есть риск "азаровщины"? Есть. И он заключается в том, что они анализируют действия Азарова, но делают собственные выводы. То, что они делают, они ограничивают не в тех сферах. И получается так, что якобы и будут какие-то действия, но они будут приняты гораздо позже, чем необходимо, и люди результата не получат. И цены будут выше, и бизнес-климат будет хуже, и люди будут платить больше, и будет впечатление, что правительство что-то делает, а эффекта будет ноль", — сказал Данилюк.

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.