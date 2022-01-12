20:58, Сегодня

"Украинцам нужно другое": эксперт объяснил, что не так с продуктовыми карточками Игорь Гуськов считает, что власти занимаются популизмом

Введение продуктовых карточек в Украине - это популистское решение, которым власть пытается подменить реальные шаги по повышению социальных стандартов.

Такое мнение высказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов.

"Я хотел бы обратиться к представителям тех, кто принимает решения. Выйдите, спросите у людей, которым вы собираетесь помогать, что им больше нужно - адресная помощь в виде карточек или "Дії", либо принципиальный вопрос о повышении пенсий. Незащищенные слои населения - это наши пенсионеры", - подчеркнул он.

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Гуськов отметил, что власти ссылаются на опыт США, где есть соответствующие программы. В ответ эксперт привел пример из Украины:

"Приведу наш пример, о котором вы не знаете. Я шел сюда, общался с очень близким человеком - моим отцом. 76 лет, военный пенсионер в течение двух лет добивается выполнения Пенсионным фондом решения суда о поднятии пенсий. Вы представляете такую ситуацию в Соединенных Штатах? И мне отец как военный пенсионер говорит банально просто - не нужно никаких продуктовых карточек, дайте то, что мы заработали. Дайте то, что государство обязано отдать в рамках социальной защиты".

Эксперт также отметил, что кризис в экономике Украины "сопряжен с гораздо более глобальным кризисом на границах нашей страны" - российской угрозой.

"Мы должны думать на сегодняшний день не о принятии популистских решений. Я считаю, что речь идет сегодня о популизме, не подкрепленном финансово-экономической ситуацией и стабильностью в Украине, в ущерб обороноспособности нашей страны. Если есть в правительстве лишние деньги, эти деньги должны быть сегодня направлены на оборону", - считает Гуськов.

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Напомним, советник президента Украины Олег Устенко сообщил в Facebook, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.

Политолог Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал украинские власти за введение продуктовых карточек. По его мнению, далеко не все нуждающиеся украинцы смогут воспользоваться карточками и получить помощь.

"Кому нужно помочь на уровне продуктов питания? Понятно, что в большей степени пожилым людям в селах, районных центрах и так далее... Эти карточки и эту помощь можно получить, как и фитнесс-центр - через знаменитую "Дію". То есть если вы в селе не имеете приличного смартфона, то хрен вы получите, а не эту карточку, помощь и так далее", - пояснил политолог.