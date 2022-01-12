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Эксперт сообщил, какие санкции могут серьезно ударить по России Запад относится к санкциям в отношении России с некоторой долей наивности, считает политэксперт

Санкции в отношении России могут иметь успех, если будут введены на опережение ее агрессивных действий, а также будут касаться ограничения экспорта нефти и газа. Об этом сообщил в программе "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Андрей Рудык.

Эксперт заметил, что Запад относится к санкциям с некоторой долей наивности. Он подчеркнул, что санкциями агрессора нужно не наказывать, после того, как совершит свои действия, а вводит на опережение, принуждая противника тем самым отказаться от своих замыслов.

"Здесь наивность в целом к отношению к санкциям, как для инструмента наказания. На самом деле это не так. Санкции - это инструмент принуждения. Штаты это позиционируют как инструмент наказания. Это не совсем правильно. Речь идет о том, что санкции применяются, только если (агрессор – ред.) предпримет это действие конкретно. А должно быть наоборот… Санкции должны предупреждать определенное действие, чтобы принудить (агрессора – ред.) к его неприменению (этого определенного действия –ред.)", — сказал эксперт.

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Рудык обратил внимание, что для РФ важно не пострадать в сфере экспорта нефти и газа. И санкции были бы для России ощутимы, если бы речь шла об ограничениях поставок топлива в Европу.

"Реально ударить Россию может именно ограничение экспорта газа, экспорта нефти. Санкции (наложение – ред.) на компании, которые проводят такие операции (экспорт топлива – ред.). Очевидно, что Штаты на это не пойдут, потому что это (ударит - ред.) по европейскому рынку. А европейский рынок в большей степени зависит именно от поставок российского газа", — сказал он.

Отметим, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга заявила, что если Москва продолжит эскалацию, Америка и Европа могут задействовать готовят пакет "очень болезненных" санкций.

"Соединенные Штаты могут принять свой набор мер, Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России", — сказала американская чиновница.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что Россия подготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины. Такое заявление она сделала во вторник.Нуланд напомнила, что Россия создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины.

"Именно Россия подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, и варианты [действий] под чужим флагом (false flag - англ.) для Украины", — заявила она.