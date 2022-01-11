22:14, Вчера

Пенсионная система себя исчерпала, а частным фондам люди доверять не будут – Спивак Политолог объяснил, почему украинцы будут опасаться нести свои сбережения в частные пенсионные фонды

Украинцы не понесут свои деньги в частные пенсионные фонды, потому что утратили доверие к власти. Об этом сообщил в программе "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

"Пенсионный фонд нельзя запустить без запуска экономики. Что касается самой пенсионной системы. Понятно, что она исчерпала себя, эта солидарная пенсионная система, когда работающие (граждане – ред.) сбрасываются в так называемый "общак", а власть регулирует распределение. Не работает", — сказал он.

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Политолог также отметил, что накопительной системе граждане могут не доверять, учитывая ситуацию с "банкопадом", которая произошла, когда главой НБУ была Валерия Гонтарева.

"А доверие людей к власти как можно восстановить? Как можно восстановить доверие, чтобы люди понесли свои деньги в эти фонды? Восьмой год пошел, как госпожа Гонтарева "положила" 100 банков. Это же не столы, стулья, компьютеры, здания, помещения. Банк - это деньги. Чьи деньги лежали в этих банках? Людей, обычных людей, бизнесменов. Где эти деньги? Где эти банки? Кто-то понес ответственность? Государство ответило за это? Нет! Скажите мне, понесут люди сегодня свои кровные сбережения в какие-то там частные фонды и так далее? Ответ простой - нет. Значит, это все не работает и новое создать они не могут", – сказал Спивак.

Ранее заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Елена Бойко в эфире телеканала "Украина 24" назвала шесть этапов повышения пенсий в Украине в 2022 году.

Эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский сообщил, что рост пенсий в Украине будет, но недостаточный, чтобы большинство пенсионеров это прочувствовали и увидели.

"Все социальные стандарты, в частности прожиточный минимум для неработоспособных лиц, состоятся в течение года всего на 8%, а инфляция может быть больше. Проблема в том, что экономическое развитие нашей страны недостаточно. Возможно, приоритеты развития идут не в том направлении, как нужно", — сказал эксперт.