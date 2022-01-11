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"Помощь получат не все": Спивак указал на проблему с продуктовыми карточками Политолог напомнил, что раньше Украина "кормила пол-Европы"

Политолог и телеведущий Дмитрий Спивак в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" жестко раскритиковал украинскую власть за введение продуктовых карточек. По его мнению, далеко не все нуждающиеся украинцы смогут воспользоваться карточками и получить помощь.

"Первая "гениальная мысль" в Офисе президента Украины-2022 состоит из двух частей. Во-первых, они говорят, что мы - аграрная страна, но очень бедная. Нет у нас продовольствия прокормить всех. Раньше кормили пол-Европы, а сейчас Путин нападает по четвергам, а по пятницам госперевороты. С пшеницей проблемы, поэтому надо выдавать карточки... Вторая часть еще более гениальна. Кому нужно помочь на уровне продуктов питания? Понятно, что в большей степени пожилым людям в селах, районных центрах и так далее. Поэтому вторая "гениальная часть" этого "кубика Рубика" состоит в том, что эти карточки и эту помощь можно получить, как и фитнесс-центр - через знаменитую "Дію". То есть если вы в селе не имеете приличного смартфона, то хрен вы получите эту карточку, помощь и так далее", - объяснил политолог.

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По словам Спивака, вводя продуктовые карточки, "власть сама себе делает приговор".

"Все вывозят на экспорт, остается мало продуктов, поэтому цены взвинчиваются и нам рассказывают - поскольку мы все украли, то вам сейчас предложим карточки. Но не сейчас, а потом, но не сразу, а через "Дію", но не всем, а тем, кто добежит. Вот социальная политика украинского государства в начале 2022 года", - заявил он.

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил в Facebook, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.