16:40, Сегодня

Банкир рассказал, есть ли причины падения гривни в 2022 году "Базовый курс валют – 27-29 грн за 1 доллар"

Курс валют, который прогнозируется на конец следующего года, составляет 28,5 грн за доллар. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Базовый курс валют – 27-29 грн за 1 доллар. Если брать, например, курс, который мы прогнозируем на конец следующего года, то он составляет 28,5 грн. То есть каких-то значительных колебаний в пределах базового сценария, когда не происходит ничего форс-мажорного, не ожидается. Сейчас каких-либо объективных экономических причин для падения гривни нет. Поэтому может повлиять что-то только форс-мажорное, чего мы не ждем", - сказал он.

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По словам банкира, для укрепления гривни ситуация не очень благоприятна в этом году:

"В прошлом году была благоприятная внешняя конъюнктура для гривни. Поэтому гривня усилилась в течение прошлого года и НБУ весь год выкупал доллар, удерживая гривню от укрепления. В этом году ситуация не так уж благоприятна, потому что украинский экспорт остается в цене, но вырос импорт – это цена на газ, увеличение импорта из-за активности украинских потребителей. Поэтому значительного укрепления гривни не ожидается".

Также он отметил, что причин для введения продуктовых талонов в Украине нет:

"Когда мы говорим о талонах для питания, то речь идет об очень теоретической вещи, насколько я понял. Это просто одно из предположений, которое высказал советник президента как теоретически возможный вариант ответа. На что? Если инфляция не будет под контролем. Понятно, что следующие несколько лет главным вызовом для экономики мира является долларовая инфляция. Если она не замедлится, а наоборот, ускорится, то нам нужно будет давать какой-нибудь ответ. Пока причин для введения этих талонов нет".

Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом валют в январе 2022 года. По их мнению, затяжные выходные могут обвалить курс доллара.

Финансовый аналитик Евгения Ахтырко прогнозирует, что в январе американская валюта будет стоить около 27 грн.